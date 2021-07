Κριστιάνο Ρονάλντο - Μπαρτσελόνα: Το απόκομμα εφημερίδας που βλέπει κάθε μέρα ο Μέσι στα αποδυτήρια (pic)

Κι όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι... παρών στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα και αποτελεί το παράδειγμα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο προς τον Λιονέλ Μέσι και τους συμπαίκτες του.

Στη διάρκεια της εννιαετίας που πέρασε στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Ρεάλ, δεν ήθελαν να τον βλέπουν ούτε... ζωγραφιστό (18 γκολ σε 30 Clasico γαρ). Ωστόσο, πλέον οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν εισαγάγει για τα... καλά τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη ζωή τους για να τους δίνει το παράδειγμα, μέσω ενός αποκόμματος εφημερίδας!

Όπως παρατήρησε η «AS», το δημοσίευμα της από τον περασμένο Νοέμβριο με θέμα τον CR7 βρίσκεται ακόμη κολλημένο στα αποδυτήρια των Μπλαουγκράνα. Ο λόγος; Να υπενθυμίζει στους παίκτες ότι ακόμη και οι κορυφαίοι αστέρες μπορούν να κολλήσουν κορονοϊό!

Συγκεκριμένα, το απόκομμα καρφιτσώθηκε στον πίνακα στα αποδυτήρια από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε διαγνωστεί θετικός στον Covid-19 και είχε χάσει την πρώτη «μάχη» με τον Λιονέλ Μέσι στο Τορίνο, για τους ομίλους του Champions League.

«Ο Κριστιάνο επέστρεψε θετικό τεστ Covid-19 και είναι αμφίβολος για το ματς με τη Μπαρτσελόνα» γράφει ο εν λόγω τίτλος, ο οποίος παραμένει μήνες μετά στο ίδιο σημείο για να παίρνουν το παράδειγμα και τα νέα μέλη του ρόστερ και να παραμένουν προσεκτικοί απέναντι στον ιό.

Eagle-eyed fans spot Cristiano Ronaldo headline stuck up in BARCELONA dressing room for Lionel Messi and Co - https://t.co/96ddBomdzX pic.twitter.com/iUyPFCeikp