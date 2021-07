Λαπόρτα για την παραμονή του Μέσι: «Ολα πηγαίνουν καλά με το νέο συμβόλαιο του»

Την αισιοδοξία του πως ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να φοράει τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά ο Τζουάν Λαπόρτα.

Πριν από μερικές ημέρες ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Λιονέλ Μέσι θα ανανεώσει στη Μπαρτσελόνα. Βέβαια, τα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον σύλλογο έχουν βάλει... φρένο στις υπογραφές για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, γι' ακόμη μία φορά ο Λαπόρτα ήταν απτόητος στις νέες του δηλώσεις σχετικά με τον Αργεντινό αστέρα και τόνισε ότι διαπραγματεύσεις τους βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι οι υπογραφές έχουν πέσει εδώ και μέρες και πως το μόνο που μένει είναι η ολοκλήρωση του Copa America, για να ανακοινωθεί κι επίσημα η επέκταση του συμβολαίου του «Λίο».

Barça president Joan Laporta to La Sexta: “Everything is going well for Leo Messi’s contract”, he told to @JosepSoldado. 🔵🔴 #FCB



The agreement has been reached since days - just a matter of ‘when’ will be officially announced. #Messi