Ντεμπελέ: Απολογήθηκε για τα ρατσιστικά σχόλια του για τους Ασιάτες (pic & vid)

Να απολογηθεί θέλησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ για το περίφημο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ρατσιστικά σχόλια εις βάρος Ασιατών.

Ενα βίντεο του 2019 το οποίο είδε τώρα το φως της δημοσιότητας έδειχνε τον Ουσμάν Ντεμπελέ να κάνει ρατσιστικά σχόλια εις βάρος Ασιατών τεχνικών, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από μία τηλεόραση και συζητούν πιθανότατα για ένα τεχνικό πρόβλημα.

Μαζί του ήταν και ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος γελούσε με τα λεγόμενα του Ντεμπελέ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός των «μπλαουγκράνα» απολογήθηκε για την στάση του, τονίζοντας πως είναι ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης.

Σειρά πήρε και ο Ντεμπελέ, ο οποίος αφού πρώτα τόνισε ότι κάνει συχνά τέτοιου είδους... πλάκες, στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη στους ανθρώπους που προσέβαλε.

«Πρόσφατα, ένα ιδιωτικό βίντεο από το 2019 κυκλοφόρησε σε κοινωνικά δίκτυα. Η σκηνή τυχαίνει να είναι στην Ιαπωνία. Θα μπορούσε να είχε συμβεί οπουδήποτε στον πλανήτη και θα χρησιμοποιούσα τις ίδιες εκφράσεις. Ως εκ τούτου, δεν στοχεύω σε καμία κοινότητα. Μερικές φορές χρησιμοποιήσω αυτόν τον τρόπο έκφρασης με τους φίλους μου, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Τώρα αυτό το βίντεο δημοσιοποιήθηκε. Επομένως, εκτιμώ ότι ίσως προσέβαλα τους ανθρώπους που ήταν παρόντες σε αυτές τις εικόνες. Θα ήθελα ειλικρινά να τους ζητήσω συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media.

Ousmane Dembele's apology on Instagram following the controversial leaked video in the last few days. pic.twitter.com/sAUbUNWQni

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej