Μέσι: Στην ισπανική τηλεόραση μετρούσαν αντίστροφα για τη λήξη του συμβολαίου του! (vid)

Είναι... κοσμοιστορικό γεγονός για το ποδόσφαιρο, αφού επί 21 χρόνια δεσμευτόταν με συμβόλαιο. Ο Λιονέλ Μέσι είναι ελεύθερος και στην ισπανική τηλεόραση μετρούσαν αντίστροφα για το «μπαμ»!

Η πρωτότυπη ιδέα για τη διαμόρφωση του εφέ, τον χαμηλό φωτισμό και την αντίστοιχη μουσική υπόκρουση, ανήκει στo ElChiringuito και αν μη τι άλλο ήταν εντυπωσιακό το σκηνικό.

Ο Μέσι είναι πλέον ελεύθερος, για πρώτη φορά από το 2000 δεν έχει συμφωνητικό με τους «μπλαουγκράνα», με τον Λαπόρτα να δηλώνει:

«Πολύ θα ήθελα να σας πω ότι έχει τελειώσει το θέμα, αλλά δεν μπορώ. Τουλάχιστον όχι τώρα... Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον Μέσι, όμως έχουμε τον βραχνά του Financial Fair Play και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα είναι συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές».

This is how Spanish news station @elchiringuitotv covered Messi's contract expiring. Incredible television.pic.twitter.com/5wdALmo7SU