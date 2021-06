Μαρσέιγ: Κινείται για την απόκτηση του Ουμτιτί (pic)

Η Μαρσέιγ μοιάζει αποφασισμένη να αποκτήσει τον Σαμουέλ Ουμτιτί, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρόναλντ Κούμαν στην Μπαρτσελόνα.

Στην Μπαρτσελόνα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να ξεφορτωθούν «βαριά» συμβόλαια. Ενα από αυτά είναι και του Σαμουέλ Ουμτιτί.

Ο Γάλλος στόπερ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Από τότε που τραυματίστηκε στο γόνατο ο Ουμτιτί δεν έχει καταφέρει να βρει μία θέση στο ρόστερ.

Ετσι, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, αναζητάει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Μάλιστα, η Μαρσέιγ φαίνεται πως έχει δείξει ενδιαφέρον και είναι πρόθυμη να προσφέρει μέχρι και 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα, προσφέροντας στον παίκτη διετές συμβόλαιο.

Βέβαια, ο Ουμτιτί δεσμεύεται μέχρι το 2023 με τους Καταλανούς και έχει ρήτρα αποδέσμευσης 500 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η διοίκηση είναι θετική στο να τον παραχωρήσει για ένα ποσό το οποίο να αγγίζει έστω τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

During talks for Konrad's move to Marseille, Umtiti's name was considered. Barça have already decided that the French defender is not in their plans.



