Ντεπάι: «Στη μεγαλύτερη ομάδα με τους καλύτερους οπαδούς» (vid)

Ο Μέμφις Ντεπάι αισθάνεται ευτυχία μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως πλέον θα παίζει στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου με τους καλύτερους οπαδούς.

Ο Ολλανδός επιθετικός, μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στα νοκ-άουτ του φετινού Euro, μπόρεσε ν' ανακοινώσει τη μετακίνησή του στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος, αφού ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Λυών.

«Είναι επιτέλους επίσημο, είναι ένα μεγάλο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για εμένα, να είμαι μέλοις της μεγαλύτερης ομάδας στον κόσμο με τους καλύτερους οπαδούς. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα ζουν το παιχνίδι με ιδιαίτερο τρόπο και αγαπούν το ποδόσφαιρο.

Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίζω μπροστά σε αυτό τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, τον πρόεδρο, τον κόουτς, αλλά και την δική μου ομάδα εκπροσώπησης που κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα, Visca Barca» είπε σε μήνυμα που έστειλε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα μέσω βίντεο.

The first words of @Memphis as a Barça player 💪🟦🟥 #MemphisCuler pic.twitter.com/Ol9XlZvGIN