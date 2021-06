Σέρχιο Ράμος – Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποχαιρετιστήρια φωτογραφία μπροστά στις 22 κούπες του (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος αποχαιρέτησε και μέσω social media τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, με μία φωτογραφία μπροστά στα 22 ασημικά της σπουδαίας καριέρας του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η εποχή του Σέρχιο Ράμος στη Ρεάλ Μαδρίτης τελείωσε οριστικά, με τον θρυλικό κάπτεν να ανακοινώνει την αποχώρησή του έπειτα από 16 χρόνια, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης (17/6). Πλέον, αρχίζει το σίριαλ του επόμενου σταθμού του, αλλά ο ίδιος φρόντισε να επαναλάβει τα λόγια του, ξεκαθαρίζοντας ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει κι ότι αυτό δεν είναι το «αντίο», αλλά το «εις το επανιδείν».

Μπροστά στα 22 τρόπαια που κατέκτησε με τους Μερένγκες (μόνο ο Πάκο Χέντο τον ξεπερνά με 23), ο 36χρονος στόπερ ανέβασε την αποχαιρετιστήρια φωτογραφία του στο twitter, ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τους Madridistas που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή, αλλά όλα στη ζωή έχουν μία αρχή κι ένα τέλος.

Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Κι ευχαριστώ εσάς, κυρίως εσάς. Τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ όλους εσάς που βοηθήσατε να γίνει πραγματικότητα και με συντροφεύσατε σε αυτό το ταξίδι.

Δεν λέω αντίο, θα πω απλά ‘’εις το επανιδείν’’ διότι θα επιστρέψω».

I never thought this day would come, but everything has a beginning and an end. pic.twitter.com/B4IlwQ4pBJ