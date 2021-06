Βιγιαρεάλ: Το ζήτησε ο κόσμος, έμεινε ο Φόιθ!

Με 13 εκατομμύρια ευρώ η Βιγιαρεάλ αποφάσισε να κρατήσει τον Χουάν Φόιθ και να τον αγοράσει από την Τότεναμ η οποία τον είδε να σηκώνει το φετινό Europa League!

Το περασμένο καλοκαίρι στα «σπιρούνια» αποφάσισαν ότι δεν είχαν ανάγκη τον Φόιθ για την άμυνα και τον άφησαν να φύγει δανεικός στο «κίτρινο υποβρύχιο».

Ο ποδοσφαιριστής δικαιώθηκε περίτρανα για την μεταγραφή, αφού πανηγύρισε το ευρωπαϊκό τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, με την Τότεναμ να παραμένει δίχως τίτλο έχοντας και τον χαμένο τελικό του LeagueCup.

Η ισπανική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που είχε ο ποδοσφαιριστής στα 13 εκατομμύρια και έκανε τον Φόιθ δικό της ποδοσφαιριστή, με τον κόσμο να τον έχει ζητήσει έντονα μετά τον τελικό του Europa League και το κλαμπ να του κάνει τη χάρη!

🎵 Juanito, we want you to stay! 🎵



Sometimes you get what you ask for! 💛 #FoythSeQueda



👉 https://t.co/RPldeuMY55 pic.twitter.com/dw4KBEhvDw