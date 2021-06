Αν «ναυαγήσει» του Μπαπέ η Ρεάλ θα κινηθεί για Χάαλαντ (pic)

Για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ θα κινηθεί η Ρεάλ, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την υπογραφή του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα, ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου να δει ξανά την ομάδα του να πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις.

Ηδη οι αλλαγές στις τάξεις των Μαδριλένων, έχουν ξεκινήσει. Κυριότερη όλων η επιστροφή του Κάρλο Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, μετά την απομάκρυνση του Ζινεντίν Ζιντάν.

Η Ρεάλ αφού ανανέωσε με Μόντριτς και Βάσκεθ βάζει πλώρη για την μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Βέβαια, θα χρειαστεί να προχωρήσει πρώτα σε ξεκαθάρισμα. Στην Ισπανία αναφέρουν πως ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» πρόκειται να βάλει πωλητήριο σε 10 παίκτες.

Ο λόγος για τους Εντέν Αζάρ, Ραφαέλ Βαράν, Γκάρεθ Μπέιλ, Μάρκο Ασένσιο, Λούκα Γιόβιτς, Ίσκο, Ντάνι Θεμπάγιος, Μαρσέλο, Μαριάνο και Μπόρχα Μαγιοράλ.

Αφού γίνει κι αυτό το βήμα τότε ο Πέρεθ θα επιδιώξει να φέρει στη Μαδρίτη τον Κιλιάν Μπαπέ ή τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Διακαής πόθος του είναι ο Γάλλος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο υπάρχουν αρκετά εμπόδια για την μεταγραφή του.

Το συμβόλαιο του Μπαπέ με τους Παριζιάνους εκπνέει το καλοκαίρι του 2021. Ωστόσο, αν δεν προσέξουν οι άνθρωποι του γαλλικού μπορεί να τον χάσουν... δωρεάν ως τότε. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα πιέζουν για να τον «δέσουν» στο Παρίσι. Όπως ακριβώς έκαναν και με τον Νεϊμάρ.

Από την άλλη όμως αν το σχέδιο της Ρεάλ με τον Μπαπέ αποτύχει, τότε ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων έχει «Plan B». Κι αυτό ακούει στο όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Πέρεθ, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ενώ έχουν υπάρξει οι πρώτες επαφές και με τον ατζέντη του Νορβηγού επιθετικού, Μίνο Ραϊόλα. Στα συν για την «βασίλισσα» ότι ο πατέρας του Χάαλαντ, φαίνεται πως θέλει να δει τον γιο του στα «λευκά».

Μάλιστα, ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο νεαρός στράικερ των Βεστφαλών, έχει ήδη ενημερωθεί για το ενδιαφέρον της Ρεάλ. Μένει να δούμε αν τελικά η ομάδα της Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι κάνει την μεγάλη έκπληξη...

🚨🌗| Erling Haaland has been informed that if PSG refuse to negotiate for Kylian Mbappé this summer, Real Madrid will speak with Dortmund to try to secure Haaland. 🇳🇴 @abc_deportes #rmalive pic.twitter.com/QUN3HWxDW1