«Ο Μέσι αποδέχθηκε πρόταση της Μπαρτσελόνα για 10ετή συνεργασία» (pic)

Αποφασισμένη να κρατήσει για πάντα τον Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου» είναι η Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και του κατέθεσε πρόταση για συνεργασία 10 ετών, την οποία σύμφωνα με ισπανικό Μέσο, ο Αργεντινός αστέρας αποδέχθηκε.

Το θέμα της παραμονής του στη Μπαρτσελόνα απασχολεί όλους τους φιλάθλους. Ειδικά από τη στιγμή που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες με τους «μπλαουγκράνα».

Πριν από μερικές ημέρες σε συνέντευξή του στην «Ole», ο «Λίο» δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για το μέλλον. Την ίδια ώρα που στην Ισπανία έκαναν λόγο για παραμονή του Μέσι στην Μπάρτσα για τα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα, ισπανικά ΜΜΕ τόνιζαν πως ο Αργεντινός αστέρας θα πάρει την απόφασή του μετά το Copa America, προκειμένου να μην ταλαιπωρεί το μυαλό του με εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Ωστόσο, πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του, για να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα, φαίνεται πως συμφώνησε σε όλα με τον Τζουάν Λαπόρτα για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η «doble amarilla» οι Καταλανοί κατέθεσαν πρόταση στον Μέσι με αρκετά μειωμένες αποδοχές λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης ελέω πανδημίας, για συμβόλαιο 10 ετών το οποίο χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη αφορά τα δύο πρώτα χρόνια ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή να αγωνίζεται με τους «μπλαουγκράνα», μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Η δεύτερη φάση είναι ως «πρέσβης» της ισπανικής ομάδας στις Η.Π.Α και στο MLS, σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει να τελειώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Τέλος, η τρίτη φάση της αφορά τα χρόνια αφού αποσυρθεί, ώστε να εργαστεί στην Μπαρτσελόνα από κάποιο άλλο πόστο. Το εν λόγω δημοσίευμα, τονίζει πως ο Μέσι συμφώνησε και με τα τρία σκέλη της συμφωνίας και δεν αποκλείεται όταν επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα, να επισημοποιήσει το deal, βάζοντας την υπογραφή του.

⚠️ 10-year agreement as per @okdobleamarilla:



• €240m receivable in 4 years. (€60m/year)



• Barcelona player until 2023 and then the club's ambassador in USA and playing in MLS for 2 more seasons.



• Strategic partner and ambassador of Barça from 2025 to 2031.#FCB 🇦🇷 https://t.co/RgdhJigVTj