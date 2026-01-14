Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον 16χρονο Αντόνιο Αρένα της Ρόμα, που βρήκε δίχτυα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής!

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 2009, ο Αντόνιο Αρένα πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στο εντός έδρας ματς της Ρόμα με την Τορίνο για το Coppa Italia και δεν άργησε να δικαιώσει τον έμπειρο προπονητή.

Βλέπετε, δευτερόλεπτα αφότου πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του Ολίμπικο στη θέση του Μπέιλι, ο έφηβος επιθετικός βρήκε και δίχτυα, κάνοντας το 2-2 για τους Τζαλορόσι! Ο Αρένα πήδηξε ψηλότερα απ' όλους μετά την μπαλιά που έβγαλε ο Γουέσλι και με κεφαλιά άνοιξε λογαριασμό, ισοφαρίζοντας για τους Ρωμαίους με την πρώτη του επαφή με την μπάλα ως επαγγελματίας.

Η Ρόμα πάντως δεν άντεξε για πολλή ώρα, καθώς λίγο αργότερα, η Γκρανάτα πέτυχε και τρίτο γκολ, κάνοντας κάπως πιο γλυκόπικρο το ντεμπούτο του πιτσιρικά, ο οποίος ωστόσο άφησε με το καλησπέρα υποσχέσεις ότι το όνομά του θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Σημειώνεται πως πρόκειται για παίκτη ο οποίος αποκτήθηκε έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Πεσκάρα το προηγούμενο καλοκαίρι και μέχρι τώρα, αποτελούσε μέλος της ομάδας Νέων της Ρόμα.