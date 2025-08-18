Κύπελλο Ιταλίας: Λεάο και Πούλισικ υπέγραψαν την πρόκριση της Μίλαν
Η Μίλαν δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Μπάρι της Serie B, κυριάρχησε και με το τελικό 2-0 πανηγύρισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Πέρα όμως από τη νίκη, η βραδιά ήταν ξεχωριστή για τον Λούκα Μόντριτς που παρουσιάστηκε πριν τη σέντρα γνωρίζοντας καθολική αποθέωση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή στο 66'.
Στα του ματς, οι Ροσονέρι πήραν από νωρίς προβάδισμα με την όμορφη κεφαλιά του Λεάο στο 14'. Η υπεροχή της Μίλαν μετουσιώθηκε και σε δεύτερο τέρμα, αυτή τη φορά από τον Πούλισικ (47') που άνοιξε λογαριασμό για τη νέα σεζόν.
Τα αποτελέσματα του 1ου γύρου στο Κύπελλο Ιταλίας
- Μίλαν - Μπάρι 2-0
- Μόντσα - Φροζινόνε 0-1
- Πάρμα - Πεσκάρια 2-0
- Τσεζένα - Πίζα 1-2 πεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.