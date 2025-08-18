Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ιταλίας θα βρεθεί η Μίλαν που επικράτησε της Μπάρι με 2-0 σε μία βραδιά που ο Λούκα Μόντριτς αποθεώθηκε στο ντεμπούτο του. Πρόκριση και για την Φροζινόνε του Ηλία Κουτσουπιά.

Η Μίλαν δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Μπάρι της Serie B, κυριάρχησε και με το τελικό 2-0 πανηγύρισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Πέρα όμως από τη νίκη, η βραδιά ήταν ξεχωριστή για τον Λούκα Μόντριτς που παρουσιάστηκε πριν τη σέντρα γνωρίζοντας καθολική αποθέωση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή στο 66'.

Στα του ματς, οι Ροσονέρι πήραν από νωρίς προβάδισμα με την όμορφη κεφαλιά του Λεάο στο 14'. Η υπεροχή της Μίλαν μετουσιώθηκε και σε δεύτερο τέρμα, αυτή τη φορά από τον Πούλισικ (47') που άνοιξε λογαριασμό για τη νέα σεζόν.

Τα αποτελέσματα του 1ου γύρου στο Κύπελλο Ιταλίας