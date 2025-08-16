Δουβίκας: Έστειλε με... ντοπιέτα την Κόμο στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ιταλίας
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε λογαριασμό για τη νέα σεζόν στην νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Σουντιρόλ (Β' Ιταλίας), σε ματς για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε δις μέσα σε δύο λεπτά, προτού η Κόμο «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Σουντιρόλ προηγήθηκε στο 13ο λεπτό με το εύστοχο πέναλτι του Κασιράγκι, αλλά μετά ο Δουβίκας πήρε το... όπλο του. Με ωραία εκτέλεση από πλάγια θέση ισοφάρισε στο 39', ενώ ένα λεπτό αργότερα έβαλε πάρε-βάλε από την ωραία κάθετη του Ροντρίγκες. Το τελικό 3-1 για την Κόμο διαμόρφωσε στο 42' ο Ντα Κούνια.
Anastasios Douvikas | 🇮🇹 Como 1-1 Südtirolpic.twitter.com/yFodVl4i6N— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2025
