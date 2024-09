Το ντέρμπι «μίσους» μεταξύ Τζένοα και Σαμπντόρια για το Κύπελλο Ιταλίας σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια πριν και μετά το τέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 40 περίπου άτομα.

Το βράδυ της Τετάρτης (25/09) η Τζένοα φιλοξένησε τη Σαμπντόρια για το Κύπελλο Ιταλίας και το κλίμα μεταξύ των οπαδών ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο πριν αρχίσει το ματς.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν σε μία γέφυρα της πόλης και έξω από το «Λουίτζι Φεράρι» πριν από τη σέντρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν και να γίνονται επίσης στόχος των δύο πλευρών.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στους δρόμους της πόλης και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπου η Σαμπντόρια πήρε την πρόκριση νικώντας στα πέναλτι με 6-5, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 26 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής, τα ρεπορτάζ από τη Ιταλία κάνουν λόγο για συλλήψεις οκτώ ατόμων.

25.09.2024🇮🇹Fight Genoa vs Sampdoria and vs 1312 after match, check more here: https://t.co/RMeQSPPNnz pic.twitter.com/vryl5QNFi2