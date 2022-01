Μοράτα, Κουαδράδο, Ντιμπάλα διοργάνωσαν... πάρτι στο «Allianz Stadium» και η Γιουβέντους πανηγύρισε με τεσσάρα επί της Σαμπντόρια (4-1) την πρόκριση για τα προημιτελικά του Coppa Italia.

Κεφάτη και ξεκούραστη η Κυρία στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας. Η Γιουβέντους έκανε ό,τι ήθελε τη Σαμπντόρια στο Τορίνο, ήταν ανάλογα καταιγιστική και στα δύο ημίχρονα και πήρε εμφατικά το εισιτήριο των «8» με το απόλυτα αντιπροσωπευτικό 4-1.

Μετά τη «μαχαιριά» στο 120’ και την απώλεια του Σούπερ Καπ από την Ίντερ, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ήξερε πως το μόνο «φάρμακο» θα ήταν η άμεση επιστροφή στις νίκες. Κι αφού επικράτησε της Ουντινέζε για το πρωτάθλημα (2-0), η ομάδα του μετέτρεψε σε υπόθεση για έναν ρόλο την αναμέτρηση κόντρα στους Μπλουτσερκιάτι, έχοντας σε μεγάλα κέφια την τριπλέτα των Μοράτα-Κουαδράδο-Ντιμπάλα.

Ο Κολομβιανός χαφ έκανε την αρχή με εύστοχο απευθείας χτύπημα φάουλ στο 25’ και στιγμές μετά τη σέντρα ο Ισπανός φορ έστειλε και πάλι τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης.

