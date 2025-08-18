Κύπελλο Γερμανίας: Πρόκριση με... ζόρι για τη Ντόρτμουντ απέναντι σε ομάδα τρίτης κατηγορίας
Η Ντόρτμουντ τα... χρειάστηκε στην έδρα της Ροτ-Βάις Έσσεν της τρίτης κατηγορίας, όμως έστω και στο φινάλε κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των γηπεδούχων με 1-0 και να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας. Το μοναδικό γκολ των Γερμανών πέτυχε ο Γκιρασί στο 79΄του αγώνα, το οποίο έκρινε τελικά και την πρόκριση των φιλοξενούμενων.
Αποτελέσματα Κυπέλλου Γερμανίας
Πρόσεν Μούνστερ - Χέρτα Βερολίνου 3-5 πεν.
Σβάινφουρτ - Ντίσελντορφ 2-4
Διναμό Δρέσδης - Μάιντς 0-1
Ρότ-Βαις Έσσεν - Ντόρτμουντ 0-1
