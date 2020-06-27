Ολυμπιακός: Το ποστάρισμα για το πάθος του Μπα
Ο Ολυμπιακός πόσταρε στα social media του φωτογραφία με τον Ουσεϊνού Μπα, αποθεώνοντας τον διεθνή μπακ για το πάθος που επιδεικνύει στα ματς.
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Ο Ολυμπιακός πόσταρε στα social media του φωτογραφία με τον Ουσεϊνού Μπα, αποθεώνοντας τον διεθνή μπακ για το πάθος που επιδεικνύει στα ματς.