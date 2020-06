Μαρτίνς: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» (pic)

Πανευτυχής ήταν ο Πέδρο Μαρτίνς με την πρόκρισή του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου, κάτι που φάνηκε από το ποστάρισμά του στο twitter.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος που περάσαμε στον τελικό του Κυπέλλου! Η ενότητα είναι η δύναμή μας. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δουλεύουμε με σκοπό να κερδίσουμε τρόπαια για την οικογένεια του Ολυμπιακού!».

1/ Happy and proud to have advanced to the Greek Cup final! Unity is our strength. We Keep On Dreaming and working to win trophies for the @olympiacosfc family! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #GreekCup pic.twitter.com/l17cLUU9wj

— Pedro Martins (@CoachPMartins) June 25, 2020