Αρης - ΑΕΚ: Δεξί μπακ ο Σάσα
Ο Βραζιλιάνος χαφ των Θεσσαλονικιών θα ξεκινήσει κόντρα στην Ενωση στο δεξί άκρο της «κίτρινης » άμυνας. Βασικός ο Τόνσο.
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Ο Βραζιλιάνος χαφ των Θεσσαλονικιών θα ξεκινήσει κόντρα στην Ενωση στο δεξί άκρο της «κίτρινης » άμυνας. Βασικός ο Τόνσο.