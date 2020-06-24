ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • GREECE CUP
  • LIGA ENDESA

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    vs

    ΠΑΟΚ -

    PRE-MATCH

  • ΑΡΗΣ -

    vs

    ΑΕΚ -

    PRE-MATCH

  • ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -

    vs

    ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    vs

    ΜΑΓΙΟΡΚΑ -

    PRE-MATCH

  • ΑΤΑΛAΝΤΑ -

    vs

    ΛAΤΣΙΟ -

    PRE-MATCH

  • ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -

    vs

    ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -

    PRE-MATCH

  • ΓΟΥΛΒΣ -

    vs

    ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -

    PRE-MATCH

  • ΙΝΤΕΡ -

    vs

    ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΑΒΕΣ -

    vs

    ΟΣΑΣΟΥΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΡΟΜΑ -

    vs

    ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -

    PRE-MATCH

ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Αρης - ΑΕΚ: Δεξί μπακ ο Σάσα

Αρης - ΑΕΚ: Δεξί μπακ ο Σάσα

Αρης-ΑΕΚ: Δεξί μπακ ο Σάσα

Ο Βραζιλιάνος χαφ των Θεσσαλονικιών θα ξεκινήσει κόντρα στην Ενωση στο δεξί άκρο της «κίτρινης » άμυνας. Βασικός ο Τόνσο. 

Ο Σάσα είναι τελικά ο «εκλεκτός» του Ενινγκ για τη θέση του δεξιού μπακ, στον αποψινό δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνος χαφ θα «μετατοπιστεί» στα άκρα της άμυνας λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν (Σόουζα, Βέλεθ), ενώ ο τεχνικός του Αρη έδωσε φανέλα βασικού και στον Τόνσο
 
Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός κόουτς θα ξεκινήσει με τον Κουέστα στο τέρμα, τους Σάσα, Δεληζήση, Ρόουζ, Κόρχουτ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Ματίγια, Τόνσο στον άξονα, τους Φετφατζίδη, Γκάμα στα άκρα και τον Λάρσον σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον από Ιντέγε στη γραμμή κρούσης. 
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα