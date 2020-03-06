ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
LIVE
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 35vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 46
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
LIVE
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 42vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 41
LIVE
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 35vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 44
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
LIVE
MARCELO AREVALO 1vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ 1
LIVE
MISAKI DOI 1vs
YANINA WICKMAYER 1
LIVE
ΣΟΚ ΤΖΑΚ 1vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 0
LIVE
JUAN VARILLAS 0vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ 0
LIVE
ANASTASIA POTAPOVA 0vs
JOHANNA KONTA 0
LIVE
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ 1vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ 0
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
JOHN PATRICK SMITH 0
LIVE
JESSICA PEGULA 0vs
IRINA BEGU 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 2vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOPHER RUNGKAT 2vs
SHEIL KOTECHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
HSU/ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
OZEKI/UEDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 1vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ELISA CAMERANO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEHLULI SIBANDA 0vs
HAZEM NAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
COSTIN PAVAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVID SUSANTO 2vs
ISMAEL MZAI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
A. CORNUT CHAUVINC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEKSANDRE METREVELI 1vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
MARKOVA/RADISIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ 0vs
DANIEL CUKIERMAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 1vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
APOSTOL/GRIGORIU 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATY DUNNE 2vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ 2vs
AMER NAOW 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
HAJEK/VILARDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ORIOL ROCA BATALLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAMINE OUAHAB 2vs
LY NAM HOANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
DUSTY BOYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
TIM HANDEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 1vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 1vs
J. V. D. SCHULENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 0vs
JANI/SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ 2vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
INIGO CERVANTES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DUSSIN/JONCOUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BORZA/DIMA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ 2vs
PHUONG VAN NGUYEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BECKLEY 1vs
CARR/DENOLLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
YASMINA KARIMJANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 1vs
SOUTH KOREA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
CAMILA GIORGI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINESE TAIPEI (W) 1vs
INDIA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
CENGIZ/HOURIGAN 2vs
LE BIHAN/NOEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
A. BARROSO CAMPOS 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
LEE/ROMEO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 0vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLASEN/KOELZER 1vs
GASPAR/MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
THANOS/XILAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIACOMINI/KIVATTSEV 2vs
ARRIBAGE/BROVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 1vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
KILANI/KOROLEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIMBRERE/MORANDAIS 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
MELNIKOVA/WALTERT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1vs
TSENG CHUN HSIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 2vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAURINAS GRIGELIS 1vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 2vs
NAM JI SUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 1vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 0vs
KARIMJAN./NORMUROD. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ 2vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ 1vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARLIS OZOLINS 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 2vs
QUINTON VEGA 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
BANES/ELLIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ 1vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ 0vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICOLAS ARRECHE 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
MARCELO BARRIOS VERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ 2vs
LAM CHING 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUTJIADI/TJEN 2vs
CHOI/KIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ 2vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 2vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILYA MARCHENKO 0vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ 1vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JULIUS TVERIJONAS 0vs
JOAO SOUSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HOLGER RUNE 2vs
IGNACIO GARCIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WILFREDO GONZALEZ 2vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CERVANTES/ROCA 2vs
MARTOS GORNES/PEREZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
A. ALVARADO LARIN 0vs
BLAISE BICKNELL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JERZY JANOWICZ 2vs
YEUNG PAK LONG 1
ΤΕΛΙΚΟ
MERINO/PENA LOPEZ 0vs
CAROU/COMESANA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ 2vs
HAYDN LEWIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/ LIANG 1vs
MIRZA/RAINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 2vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1vs
LESYA TSURENKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 0vs
MARIE BOUZKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 0vs
GALLOWAY/H. VERDUGO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANUEL SANCHEZ 0vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ADOLFO VALLEJO 2vs
SHARMAL DISSANAYAKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIS/KUBLER 0vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANZ LUNA LAVIDALIE 0vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HIDALGO/MONZON 2vs
ARRECHE/CASANOVA 1
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
JAPAN 0vs
ECUADOR 2
INDONESIA 2vs
KENYA 0
GEORGIA 1vs
ESTONIA 1
ZIMBABWE 0vs
SYRIA 1
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
TURKEY 0vs
ISRAEL 1
MOROCCO 1vs
VIETNAM 0
LEBANON 1vs
THAILAND 0
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
AUSTRIA 1vs
URUGUAY 0
CROATIA -vs
INDIA -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1vs
SOUTH AFRICA 1
LITHUANIA 0vs
PORTUGAL 2
UKRAINE 0vs
CHINESE TAIPEI 1
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
GERMANY -vs
BELARUS -
DENMARK 1vs
PUERTO RICO 0
HUNGARY -vs
BELGIUM -
LATVIA 0vs
EGYPT 1
NUGROHO/TJEN -vs
HAN N./KIM N. -
POLAND 1vs
HONG KONG 0
SWEDEN -vs
CHILE -
NORWAY 1vs
BARBADOS 0
EL SALVADOR 0vs
JAMAICA 1
MEXICO 0vs
FINLAND 1
GUATEMALA 1vs
TUNISIA 0
CHAN/CHAN -vs
MIRZA/RAINA -
PARAGUAY 1vs
SRI LANKA 0
PERU 0vs
SWITZERLAND 0
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
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ΦΟΣ ΠΡΟΒΕΝΣ 74vs
ΡΟΥΕΝ 64
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ΕΒΡΟ 73vs
ΝΤΕΝΕ 68
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ΧΕΡΜΙΝ ΝΑΝΤ 67vs
ΣΕΝΤ ΣΑΜΟΝΤ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΙΤΙΕΡ 86 60vs
ΚΛΕΡΜΟΝΤ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΠΕΡ 78vs
ΜΑΟΥΡΙΕΝ ΑΙΞ 76
ΤΕΛΙΚΟ
SAINT QUENTIN 82vs
ΑΝΤΙΜΠ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΝΣΙ 90vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ 79
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ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 82vs
ΤΟΡΟΥΝ 74
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ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 82vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 88
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ZEJTUN CORINTHIANS 3vs
MQABBA 1
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SWIEQI UNITED 0vs
PEMBROKE ATHLETA 1
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ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 2vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2
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ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ 0vs
ΓΚΑΜΠΡΙΑΝ & ΚΛΙΝΤΑΧ ΒΑΛΕ 2
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ΠΟΝΤΙΠΡΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 1vs
UNDY ATHLETIC 0
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ΛΑΝΕΛΙ 1vs
LLANTWIT MAJOR 0
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GOYTRE UNITED 0vs
HAVERFORDWEST 1
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ΝΙΟΥΚAΣΤΛ ΙΓΚΛΣ 67vs
ΓΟΥΟΡΤΣΕΣΤΕΡ ΓΟΥΛΒΣ 83
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ΣΕΦΙΛΝΤ ΣΑΡΚΣ 87vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΖAΙΑΝΤΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΦΛAΙΕΡΣ 73vs
ΛΕΣΤΕΡ ΡAΙΝΤΕΡΣ 69
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ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 73vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 86
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ΡΕΣΟΒΙΑ ΡΕΖΟΦ 1
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ΤΣAΡΝΙ ΡAΝΤΟΜ 2
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CROESYCEILIOG AFC 0vs
TON PENTRE 1
GARDEN VILLAGE -vs
PONTARDAWE TOWN -
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ΠAΝΘΕΡΣ ΣΒΕΝΙΝΓΚΕΝ 91vs
ΑΡΤΛΑΝΤ 68
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ΡΟΣΤΟΚ ΣΙΓΟΛΒΣ 91
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ΜΠΡΕΜΕΡΧAΒΕΝ 83
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 64vs
ΙΕΝΑ 80
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ΡΕΝΤ4ΟΦΙΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 78vs
ΤΟΥΜΠΙΝΓΚΕΝ 70
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ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 79
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ΤΡΙΕΡ 81
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ΡΕAΛ ΠΙΛΑΡ 1
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ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 93vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΑΝΤΜΙΡAΛ 101
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ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 39vs
ΣΤΙΑΡΝΙAΝ 38
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ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 87
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ΜΠΡAΓΚΑ 1vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 0
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12 ΝΤΕ ΟΚΤΟΜΠΡΕ ΝΤΕ ΙΤΟΓΚΟΥA 0vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ 56vs
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 77
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
DIMITROVGRAD 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 3vs
SATURN RAMENSKOYE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 3vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEMAN GRODNO II 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΖΕΤΤΕΝ 2vs
ΟΠΣAΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΕΙΝΤ 0vs
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) 5vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) 0
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA PATRIOTS 110vs
SATYA WACANA 75
ΤΕΛΙΚΟ
PRAWIRA BANDUNG 79vs
LOUVRE SURABAYA 72
ΤΕΛΙΚΟ
CAESAR SURABAYA 75vs
NSH JAKARTA 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) 1vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ U19 (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) 3vs
ΠΟΛΩΝΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΗΠΑ U19 (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ 1vs
ΜΑΚΑΣAΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 1vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ 1vs
ΜΠΑΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELBOURNE KNIGHTS 2vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
PORT MELBOURNE SC 1