ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η κόκκινη στον Γιαννούλη για το «κλάδεμα» του Ραντζέλοβιτς (vid)

Απευθείας κόκκινη κάρτα είδε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο 84' για σκληρό μαρκάρισμα στον Ραντζέλοβιτς με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το παιχνίδι με 10 παίκτες.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 92vs
ΒΟΝΝΗ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
SESI-SP 0vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
LIVE
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 0vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 0
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ -vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ -
APAN BLUMENAU -vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ -
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ -vs
ΣΕΣΚ -
LIVE
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 0
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ -vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ -
LIVE
ASSU 0vs
AMERICA-RN 0
LIVE
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 0
LIVE
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 0
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ -vs
ΛΙΝΕΝΣΕ -
VELO CLUBE-SP -vs
NACIONAL-SP -
LIVE
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 0vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ROMAIN ARNEODO -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
CHRYSOCHOS/DEMPSTER -vs
CHAPPELL/STALDER -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -
BOREN/LEE -vs
MUELLER/WHITTLE -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
ALBOT/COPIL -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
JOHNSON/JOHNSON -vs
MAGINLEY/ROBERTS -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
COZBINOV/SONG -vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
MENDEZ/UDVARDY -vs
BEKTAS/MOORE -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
ARANGO/BOSIO -vs
DAY/HALBAUER -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
LUZ/MATOS -vs
POLANSKY/SCHNUR -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA -vs
PARRY/PEDRETTI -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
KONTA/SVITOLINA -vs
BOUZKOVA/VORACOVA -
MA/XUN -vs
HAYASHI/MORISAKI -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -
LEYLAH FERNANDEZ -vs
SLOANE STEPHENS -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
AYUMI HIRATA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
MARION VIERTLER -vs
MAIAR SHERIF -
OZ/SEZER -vs
GALFI/STRAKHOVA -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
TENA LUKAS -
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
MARKOVA/RADISIC -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
AMINA ANSHBA -vs
MELIS SEZER -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
RAMADAN/SHAABAN -
HAJEK/VILARDO -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
MANJI/STEVENSON -vs
IGOSHIN/TYURNEV -
CHLPAC/MARTINICH -vs
CUROVIC/OSTLUND -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
MANAFOV/PICHLER -vs
CRETU/IVANOV -
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -vs
LUCA NARDI -
GASPAR/MASAROVA -vs
BERGEN/DUCA -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
LO CHIEN HSUN -
NOVAC/VIG -vs
LEE/ROMEO -
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -vs
GENGEL/POLJAK -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
MARTINA BIAGIANTI -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
DUSTY BOYER -
OANA GEORGETA SIMION -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ANDREEA AMALIA ROSCA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
TIM HANDEL -vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
BINDA/MINC -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
LORENZO ROTTOLI -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
PIERRE MALAN -
HE/HUA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
IZABELA G. NOVAC -vs
ELISA CAMERANO -
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -vs
FRANCESCO MAESTRELLI -
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
JANI/SHERIF -vs
CAKAREVIC/MALECKOVA -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
PATZANOVSKY/SOLBERG -vs
BOYER/DAMM -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
IGOR SAVELJIC -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
REBEKA MASAROVA -vs
J. BOUZAS MANEIRO -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -
MIRIAM KOLODZIEJOVA -vs
KAROLA BEJENARU -
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
BANES/ELLIS -vs
FANSELOW/MERTENS -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ROBILLARD-MILLETTE -
BORZA/DIMA -vs
GUNES/SARITAS -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ROBBIE ARENDS -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
MARTHA MATOULA -
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
MURRAY/STOLLAR -vs
OCHSNER/ZUGER -
DAVIS/SIBANDA -vs
ARENDS/BECKLEY -
FALKOWSKA/KUBKA -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
LE BIHAN/NOEL -vs
SIMMONDS/THOMBARE -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
JUSTINE PYSSON -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ -vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
TERENCE ATMANE -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
THOMAS DESCHAMPS -vs
INIGO CERVANTES -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
BECKER/MALAN -vs
CARIPI/HUNTER -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CARR/DENOLLY -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
RAWAT/VELDHEER -vs
BONZI/MARTINEAU -
DARYA KASATKINA -vs
IRINA MARIA BARA -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
URYSON/VILLANUEVA -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
GHORBEL/TESSA -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
KERKHOVE/SCHOOFS -vs
KRUNIC/SREBOTNIK -
THANOS/XILAS -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
BOMBARA/MARINO -vs
BOBROV/ERLER -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
JAQUELINE CRISTIAN -
KOUZMINE/OUAKAA -vs
KILANI/KOROLEV -
DUSSIN/JONCOUR -vs
CABRAL/FARIA -
DEMBEK/FALCAO -vs
SALGADO/TORRES -
MITU/OLARU -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
BORTOLOTTI/ESTEVE -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
TAMARA ZIDANSEK -vs
ANASTASIA POTAPOVA -
JOHN PATRICK SMITH -vs
GIAN MARCO MORONI -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
MANZANERA/TRAPEZNIK. -vs
CERVANTES/ROCA -
G. GRANOLLERS-PUJOL -vs
JULES OKALA -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ -vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ -vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -
ΤΙΓΚΡΕ -vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ -vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ -vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
PENAPOLENSE -vs
SERTAOZINHO-SP -
PORTUGUESA SANTISTA -vs
RED BULL BRASIL -
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ -vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ -
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ -vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ -
PORTUGUESA-SP -vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ -
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ -vs
BOTAFOGO-PB -
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΓΚΟΙAΣ -
ΠΕΛΟΤΑΣ -vs
MANAUS -
BOA-MG -vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ -vs
SANTA CRUZ-PE -
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
LIU SHARKS -vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ -
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ -
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ -
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
CRB ΑΛ -vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ -vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ -vs
RIO BRANCO-PR -
PETROLINA -vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ -
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ -vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ -
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ -vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ -
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΛΙΜΟΝ -
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ -
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ -vs
SAN JOSE -
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ -vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ -
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ -
ΜΠΟΚΟΤA -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ -
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ -vs
REAL SANTANDER -
AQUIDAUANENSE -vs
PONTA PORA -
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ -vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -
ΜΟΤAΓΚΑ -vs
UPNFM -
ΒΙΝΤΑ -vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ -
ΜAΡΑΘΟΝ -vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ -
HONDURAS PROGRESO -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ -
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ -vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ -
MUNICIPAL LIBERIA -vs
AD COFUTPA -
ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ -vs
ΑΛΙAΝΣΑ -
SOAGA -vs
BA FC -
AS VENUS -vs
AUCKLAND CITY -
ΧΟΥAΡΕΖ -vs
ΜΟΝΤΕΡΕΙ -
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -vs
ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ -
EX HI-PASS (W) -vs
ΧΙΟΥΝΤAΙ ΧΙΛΣΤΕΙΤ (Γ) -
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -vs
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -
SABAH FK B -vs
ΝΕΦΤΣΚΙ ΜΠΑΚΟΥ B` -
ΖΑΚΑΤAΛΑ -vs
ΣΑΜΠAΙΛ Β` -
QARABAG AGDAM B -vs
ΚΑΡΑΝΤAΚ ΛΟΚΜΠΑΤAΝ -
ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -vs
ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -
KF DRENICA -vs
KF FLAMURTARI -
KF VUSHTRRIA -vs
KF DUKAGJINI -
ΕΝΤΙΝΓΚ ΣΠΟΡΤ -vs
ΜΠΑΜΠΟΥΤΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΝΤΑ -
ΚΟΛΟΜΠΕ -vs
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ -
ΚΟΤΟΝΣΠΟΡ ΝΤΕ ΓΚΑΡΟΥΑ -vs
ΦΟΒΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΧAΜ -
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ -vs
ΣΤΕΙΝΤ ΡΕΝAΡΝΤ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ -
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ -vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ -
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ -vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ -
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -vs
ΧAΤΤΑ -
ΤΑΙΛAΝΔΗ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΟΥΜ ΣΑΛAΛ -vs
ΑΛ ΣΑΧAΝΙΑ -
ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ -vs
ΑΛ ΓΑΡΚΑ -
ΜΠΙΣΚΡΑ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΚΑΜΠΙΛΙΕ -vs
USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ -
ΜΠΟΡΝΤΖ ΜΠΟΥ ΑΡΕΡΙΝΤΖ -vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ -
AL SALT -vs
MA'AN -
ΕΛ ΧAΡΑΣ -vs
Α ΜΠΟΥ ΣAΝΤΑ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
HORIZONT MINSK (W) -vs
VICTORIA GRODNO (W) -
VICTORIA BREST (W) -vs
ΤΣΜΟΚΙ-ΜΙΝΣΚ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΝΟΒAΡΑ (Γ) -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
PENZUGYOR -
ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) -vs
ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) -
ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -
VK SELMY BRNO (W) -vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΛΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (Γ) -vs
ΝΟΥΜΟΡ ΤΖΟΥΜΙ (Γ) -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -
ΧΟΡΣΕΝΣ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) -vs
SASSUOLO VOLLEY (W) -
MICKIEWICZ KLUCZBORK -vs
APP KRISPOL WRZESNIA -
BBTS BIELSKO-BIALA -vs
STRZELCE OPOLSKIE -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ORLOVI (W) -
ΓΚΙΜΛΕ -vs
ΦΡΟΙΑ ΑΜΠAΣΑΝΤΟΡΣ -
ΚΟΝΓΚΣΜΠΕΡΓΚ ΜAΙΝΕΡΣ -vs
ΑΣΚΕΡ ΑΛΙΕΝΣ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣAΦΙ -vs
ΚΧΕΜΙΣ ΖΕΜAΜΡΑ -
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ (Γ) -vs
ΒΑΡΝAΜΟ FK (Γ) -
ΒΚ ΜAΡΙΕΝΛΙΣΤ -vs
ASV ELITE -
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ΦΚ -vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ΦΚ -
GEN-I VOLLEY (W) -vs
LUKA KOPER (W) -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
ΣΙΟΝ -
ΛΩΖAΝΗ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
THOR THORLAKSHOFN -vs
ΤΙΝΤAΣΤΟΛ -
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -vs
ΜΠΡΕΝΤΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
Με 10 ποδοσφαιριστές τελείωσε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ λόγω αποβολής του Δημήτρη Γιαννούλη με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Απευθείας κόκκινη κάρτα είδε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο 84' για σκληρό μαρκάρισμα στον Ραντζέλοβιτς με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το παιχνίδι με 10 παίκτες.