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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η κόκκινη στον Γιαννούλη για το «κλάδεμα» του Ραντζέλοβιτς (vid)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η κόκκινη στον Γιαννούλη για το «κλάδεμα» του Ραντζέλοβιτς (vid)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η κόκκινη στον Γιαννούλη για το «κλάδεμα» του Ραντζέλοβιτς (vid)

Με 10 ποδοσφαιριστές τελείωσε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ λόγω αποβολής του Δημήτρη Γιαννούλη με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Απευθείας κόκκινη κάρτα είδε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο 84' για σκληρό μαρκάρισμα στον Ραντζέλοβιτς με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το παιχνίδι με 10 παίκτες.

 

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