ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 0vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 18vs
ΑΝΔΟΡΑ 20
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
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ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 28vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 23
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 0vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
LIVE
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 1vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 1vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ 1vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
LIVE
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
KERKHOVE/SCHOOFS 1
LIVE
ALEX BARRENA 0vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 1
LIVE
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
THIAGO TIRANTE 0
LIVE
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ 0
LIVE
KOUZNETSOV/MARTINEZ 0vs
BORTOLOTTI/ESTEVE 1
LIVE
CERVANTES/ROCA 0vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 0
LIVE
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 0
LIVE
KATERINA BONDARENKO 0vs
REBECCA PETERSON 0
LIVE
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 0vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 2vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 2vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 2vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAKERU YUZUKI 1vs
TIM HANDEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISABELLA KRUGER 1vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
INDONESIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
HESSE/TAYLOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
JANICE TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GABARRO/TACCHI 1vs
GUNES/SARITAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINESE TAIPEI (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MASUR/SIMON 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOKLINA/MISHINA 2vs
SEIBOLD/ZAJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOGDAN/MDLULWA 0vs
OCHSNER/ZUGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LANGA/LOUBSER 0vs
LE BIHAN/NOEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BILGIN/ILKEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLAKE ELLIS 0vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOS KEISIDIS 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTUNA/WILLIS 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
LECHEMIA/PONCHET 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAKAREVIC/MALECKOVA 2vs
LUKAS/NJIRIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA KALLISTROU 0vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 2vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NICHOLAS DAVID IONEL 0vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAROLA BEJENARU 2vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
IVAN GAKHOV 0vs
THOMAS DESCHAMPS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
GENARO OLIVIERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BURGER/KRUGER 0vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ 0vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STEVAN POPOVIC 0vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 2vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SERGIO SIKHARULIDZE 0vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
ASTAKHOVA/DEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOSE ZEHNDER MARIA 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
IGOR SAVELJIC 2vs
HAMAD MEDJEDOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUKHARCHUK/RUSOVA 0vs
SIMMONDS/THOMBARE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERRMANN/PRISACARIU 2vs
ALEXANDRE/CRESCENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAMILA GIORGI 2vs
ALIZE CORNET 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 2vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
SINHA/TSIANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORTEGA/ROOTHMAN 0vs
RAWAT/VELDHEER 2
ΤΕΛΙΚΟ
SALTON/VAN WYK 0vs
KALENICHENKO/THIROU. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ 0vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABRAL/FARIA 2vs
PAUL/STEINEGGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZEINA SHAABAN 2vs
FARIDA SABRA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIMON IVANOV 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
KENNY DE SCHEPPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DE ROSA/MARTELLATO 0vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
MARRERO/MULYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOSTYUK/KUZMOVA 2vs
KALASHNIK./SAVINYKH 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 2vs
MULLER/TIMMERMANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 2vs
AFONSO SALGADO 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DOUMBIA/REBOUL 0vs
DAVIS/SIBANDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/VIDMANOVA 0vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
CREPATTE/PONTICO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 2vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOLAR/MAKHORKINA 0vs
GAGGINI/SANER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
XU/ZHANG 2vs
NUGROHO/TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOEHLER/HANDEL 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
INDIA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 0
MIRZA/RAINA -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ -
ROMAN BURRUCHAGA -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
IRINA BEGU -vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
SEM VERBEEK -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
MISAKI DOI -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
JODY MAGINLEY -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
KRISTIE AHN -vs
USUE ARCONADA -
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARDA PERA -vs
WANG XINYU -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
BARRENA/VILICICH -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
HURRICANE TYRA BLACK -vs
ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
SOPHIA SHAPATAVA -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ -vs
ΟΥΡAΛ -
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ΤΡΕΝΤΣΙΝ 2vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 2
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ΝΙΤΡΑ 1vs
ΖΛAΤΕ ΜΟΡAΦΤΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΕΝΤ 0vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -vs
ΠΟΠΡΑΝΤ -
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ASI D'ABENGOUROU 0vs
SOL FC 0
LIVE
ΜΠΟΥΑΚΕ 0vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΓΚΑΝΟΑ 0
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ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 0vs
ΣΕΠΣΙ ΟΣΚ ΣΦAΝΤΟΥ 1
POLITEHNICA IASI -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ -
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ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 2vs
ΤΟΥΖΛΑ ΣΙΤΙ 1
LIVE
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 0vs
ZELJEZNICAR 0
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ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 0vs
OLIMPIC SARAJEVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
RUDAR KAKANJ 0vs
GOSK GABELA 3
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ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ 1vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ 0vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΖΡΑΝ 4vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ 0vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΑΙΝ 3vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ 1
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ΣΟΧAΡ 0vs
ΑΛ ΣΙΜΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΝ ΦΚ 0vs
ΝΤΟΦAΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΝAΧΝΤΑ 2vs
ΣΑΧAΜ 1
ΑΛ ΣΟΥΒΑΙΚ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ -
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ΦΛΑΜΟΥΡΤAΡΙ 0vs
ΤΙΡΑΝΑ 1
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SKENDERBEU KORCE 2vs
LUFTETARI 0
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KUKESI 0vs
VLLAZNIA SHKODER 0
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PARTIZANI TIRANA 0vs
ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙ 2vs
BYLIS BALLSH 1
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TARGU MURES (W) 33vs
TARGU SECUIESC (W) 58
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TARGOVISTE (W) 54vs
SATU MARE (W) 63
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CONSTANTA (W) 55vs
AGRONOMIA (W) 37
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ARAD (W) 52vs
ΣΕΠΣΙ ΣΙΚ (Γ) 69
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPIA BRASOV (W) 91vs
CLUJ-NAPOCA (W) 61
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ΑΖAΜ 1vs
ΣΙΜΠΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΓΚΕΡΑ ΣΟΥΓΚΑΡ 2vs
ΕΜΠΕΓΙΑ ΣΙΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΤΙΜΠΟΥΑ ΣΟΥΓΚΑΡ 1vs
ΝΑΜΟΥΝΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΑΣAΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ ΜAΡΑ 1vs
ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΠΡΙΖΟΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΒΟΥ ΣΟΥΤΙΝΓΚ 1vs
ΑΛΙAΝΣ 0
SINGIDA UNITED -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ -
ΚΜΣ 0vs
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0
ΕΜΒΑΝΤΟΥΙ -vs
ΠΟΛΙΣΙ ΤΑΝΖΑΝΙΑ -
ΛΙΠΟΥΛΙ -vs
ΝΤAΝΤΑ -
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ΟΚ ΝΙΣ 1vs
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΚΡΑΓΚΟΥΖΕΒΑΤΣ 1
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΕΟΓΚΡAΝΤ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
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ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 2vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 0
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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
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ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 0
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ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 0vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0
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ΜΠAΣΚΕΤΜΠΟΛ ΣΒΙΤAΒΙ 85vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 55
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ΟΣΤΡAΒΑ 52vs
ΓΚΕΟΣΑΝ ΚΟΛΙΝ 54
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BK OLOMOUCKO 20vs
ΟΠAΒΑ 27
BASKET BRNO -vs
ΚΡΑΛΟΒΣΤΙ ΣΟΚΟΛΙ -
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CANTON CHARGE 74vs
WISCONSIN HERD 61
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OKLAHOMA CITY BLUE 24vs
MEMPHIS HUSTLE 12
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WINDY CITY BULLS 14vs
RAPTORS 905 17
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 116vs
LONG ISLAND NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 119vs
TEXAS LEGENDS 124
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 110vs
STOCKTON KINGS 116
LIVE
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0vs
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 0
LIVE
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ 2vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
ΟΣΙΓΕΚ 0
ΧAΙΝΤΟΥΚ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -
LIVE
FC PRISHTINA 2vs
KF FERIZAJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF GJILANI 2vs
KF FERONIKELI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KF TREPCA '89 1vs
KF LLAPI 2
ΤΕΛΙΚΟ
KF BALLKANI 2vs
FC DRITA 0
LIVE
KOBRAT LAPUA 54vs
ΚΟΡΙΧAΙΤ ΟΥΣΙΚΑΟΥΠΟΥΝΚΙ 35
LIVE
ΣΑΛΟΝ ΒΙΛΠAΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 41vs
ΚΑΤAΓΙΑ 36
LIVE
ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΙΓΚΑΛΣ 61vs
ΚΟΥΒΟΤ ΚΟΥΒΟΛΑ 42
LIVE
ΤAΜΠΕΡΕ ΠΙΡΙΝΤΟ 62vs
ΟΥΡΑ 36
LIVE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Γ) 2
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
LIVE
ΒΑΜΠΟΥΛΑ (Γ) 0vs
ΒΙΕΣΤΙ (Γ) 1
LIVE
ORPO (W) 2vs
KUORTANE (W) 0
LIVE
BEROE (W) 42vs
ZKK ΑΘΛΕΤ ΤΣΕΛΙΕ (Γ) 38
LIVE
ΚΡΑΛΙΕΒΟ (Γ) 44vs
BANOVICI (W) 35
LIVE
ΡΟΖΑ ΡAΝΤΟΜ 35vs
ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 40
ΣΤAΡΟΓΚΡΑΝΤ ΓΚΝΤAΝΣΚΙ -vs
ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ -
LIVE
ΤΣΕΛΙΕ 0vs
ΜAΡΙΜΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ 2vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ 1
ΜΟΥΡΑ -vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 58vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76vs
ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ 99vs
ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ 87vs
ΟΥΡAΛ 71
ΤΕΛΙΚΟ
UNIVERSITY-UGRA 86vs
ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡAΛΜΑΣ 90vs
ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ 62
LIVE
ΜΠΡΝΟ (Γ) 45vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 38
LIVE
BK ZABINY BRNO (W) 18vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 17
LIVE
TAPIOLAN HONKA (W) 38vs
HBA (W) 43
LIVE
ΑΛ ΜΟΥΧΑΡAΚ 1vs
ΜΑΝAΜΑ ΚΛΑΜΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΧΙΝΤ 1vs
ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1
LIVE
ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 17vs
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 13
LIVE
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 18vs
ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 13
LIVE
ΓΟΥΙΝΤΖΕΟ ΛΟΝΤΖ (Γ) 13vs
ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 7
LIVE
KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 24vs
ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 19
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) -vs
ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) -
ΓΚΑΝΣΚΙ (Γ) -vs
ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) -
LIVE
ΤAΡΤΟΥ ΓΙΟΥΛΙΚΟΛ 22vs
RSK ΤAΡΒΑΣ 15
LIVE
TALTECH BASKETBALL 20vs
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝ 29
LIVE
ΒΑΛΜΙΕΡΑ ΓΚΛAΣ 17vs
ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΒ 22
LIVE
ΠΑΡΝΟΥ 40vs
ΛΙΕΠAΓΙΑΣ 15
LIVE
ΜΠAΝΚΑ ΤΡΑΝΣΙΛΒAΝΙΑ ΚΛΟΥΖ 23vs
ΜΠΑΙΡΟΙΤ 18
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 78vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 77
ΜΠAΚΕΝ ΜΠΕΑΡΣ -vs
TSMOKІ MINSK -
KΙΕΒΟ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
LIVE
HAOK MLADOST 0vs
CALCIT VOLLEY 0
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΒΑΛΝΤΒΙΕΡΤΕΛ -
LIVE
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 0vs
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 0
LIVE
ΛΟΝΤΖ 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 0
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 -
LIVE
ΒΚ ΣΒΙΤ 22vs
ΖΙΛΙΙΝΑ 18
LIVE
ΛΕΒΙΤΣΕ 27vs
ΧAΝΤΛΟΒΑ 14
LIVE
ΛΟΥΤΣΕΝΕΤΣ 22vs
INTER BRATISLAVA 14
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ΚΟΜAΡΝΟ 19vs
ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 20
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ΠΑΝΟΠΑΟΥΕΡ ΠΕΚΣ 15vs
ΖΑΛΑΚΕΡAΜΙΑ 18
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ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝAΟΥ 0vs
ΒAΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 0