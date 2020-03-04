ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 1
LIVE
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 1
LIVE
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
LIVE
ANNA ZAJA 1vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
LIVE
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
LIVE
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 1vs
GUSTAF STROM 0
LIVE
FANNI STOLLAR 0vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
LIVE
LUCIANO TACCHI 1vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
LIVE
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 1
LIVE
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 1vs
PAULA KANIA 0
LIVE
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 0vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 1
LIVE
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1
LIVE
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0
LIVE
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 0
LIVE
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
LIVE
LUCA NARDI 0vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
MISAKI DOI -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
KRISTIE AHN -vs
USUE ARCONADA -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARDA PERA -vs
WANG XINYU -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
IRINA BEGU -vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
SEM VERBEEK -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) 0vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 0
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) -
ΑΥΣΤΡΙΑ U19 (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 (Γ) -
LIVE
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ -vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ -
DNIPRO CHERKASY -vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
ΣΤAΜΠΑΕΚ -vs
KOLBOTN -
FC STATTEGG -vs
SV LASSNITZHOHE -
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 80vs
ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 75vs
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 80vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 70vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 54vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣAΟΥΘΕΡΝ ΙΓΚΛΣ 75vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 65vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ 75vs
ΣΤΟΝΙ ΜΠΡΟΥΚ ΣΙΓΟΥΛΦΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 85vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 69vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 55vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 49
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΝ ΝΙΤΑΝΙ ΛΑΙΟΝΣ 71vs
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ 65vs
ΜΕΙΝ ΜΠΛΑΚ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ 72vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΜΟΝΤ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ 85vs
ΟΛΜΠΑΝΙ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΚΟΛΕΤΖ ΙΓΚΛΣ 71vs
ΣΙΡAΚΙΟΥΖ ΟΡΑΝΤΖ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 81vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ 64
ΤΕΛΙΚΟ
TROY TROJANS 64vs
UT ARLINGTON 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΤΓΚΕΡΣ ΣΚAΡΛΕΤ ΝAΙΤΣ 78vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΤΕΡΡΑΠΙΝΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 63vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΤΑΡ ΧΙΛΣ 93vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΜΠΟΥΛΣ 67vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ ΜΠΕΑΡΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΤΕΙΤ ΠΑΝΘΕΡΣ 89vs
ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΛΙΤΛ ΡΟΚ ΤΡΟΓΙΑΝΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 91vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 77vs
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 83vs
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 82vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 78vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 74vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΛ ΝΤΕΜΟΝΣ 69vs
ΜΑΡΚΕΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 71vs
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 68vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ 108vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΤΖAΓΚΟΥΑΡΣ 58vs
ΤΕΞΑΣ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 54
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 93vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
Λ.Μ. ΓΟΥΟΡΧΟΚΣ 57vs
ΑΠΑΛAΧΙΑΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΙΛΕΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΣΤΕΦΕΝ ΟΣΤΙΝ ΛAΜΠΕΡΤΖΑΚΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ 79vs
ΒAΝΤΕΡΜΠΙΛΤ ΚΟΜΟΝΤΟΡΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤAΚΙ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 73vs
ΤΕΝΕΣΙ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΟΥΝΕΡΣ 51vs
ΤΕΞΑΣ ΛΟΝΓΚΧΟΡΝΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ 68vs
ΠΟΥΡΝΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡΜΕΙΚΕΡΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΒΑ ΣΤΕΙΤ ΣAΙΚΛΟΝΣ 71vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜAΟΥΝΤΕΝΙΑΡΣ 77
ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -vs
ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SAN GERMAN 76vs
SANTEROS DE AGUADA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 116vs
LONG ISLAND NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 119vs
TEXAS LEGENDS 124
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 110vs
STOCKTON KINGS 116
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUABIRA 1vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 79vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPORTING SM 0vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ (ΠΑΝ.) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALIANZA (PAN) 2vs
AΤΛΕΤΙΚΟ ΤΣΙΡΙΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PLAZA AMADOR 0vs
CAI DE LA CHORRERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARABE UNIDO 1vs
ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ `ΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAN FRANCISCO 1vs
ΤΑΟΥΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΧΟΥAΝΑ 3vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 0
TUPAPA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
MAGENTA -vs
AS TIARE TAHITI -
UC CAPITALS (W) -vs
ΣAΟΥΘΣΑΙΝΤ ΦΛAΙΕΡΣ (Γ) -
REAL KASHMIR FC -vs
NEROCA FC -
TRAU FC -vs
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΠΡAΔΕΡΣ -
ΣΙΔΝΕΙ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
REDLANDS UNITED -vs
BRISBANE CITY -
QUEENSLAND LIONS -vs
MORETON BAY UNITED -
SC WANDERERS -vs
BRISBANE ROAR U21 -
RAHMATGONJ MFS -vs
BASHUNDHARA KINGS -
ABAHANI LIMITED -vs
MOHAMMEDAN DHAKA -
ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -
ΣΙΜΙΖΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ -vs
ΟΥΡAΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤAΙΑΜΟΝΤΣ -
ΚΑΣΙΒΑ -vs
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ -
ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜAΓΚΑ -vs
ΣΕΝΤAΙ -
ΓΚAΜΠΑ ΟΣAΚΑ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΝΑΓΚΟΓΙΑ -
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -vs
ΣΑΠΟΡΟ -
ΧΙΡΟΣΙΜΑ -vs
ΣΑΓΚAΝ ΤΟΣΟΥ -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
ΜΑΣΙΣ -vs
SEVAN -
BKMA ΕΡΕΒAΝ -vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -
FK VAN -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ ΓΚΟΥΜΡΙ 2 -
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
IBK ΑΛΤΟΣ (Γ) -
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -vs
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -
ELAZIZ BELEDIYESPOR -vs
ΠΑΓΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΝΟ ΒΑΜΠΙΡ -vs
SAIGON HEAT -
ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ -vs
ΜΠAΝΤΕΡΑΝ ΤΕΧΡAΝ -
RAYKA BABOL -vs
ΝΙΡΟΓΙΕ ΖAΜΙΝΙ -
ΝΤΑΜAΣ ΓΚΙΛAΝ -vs
ΚΧΟΥΣΕΧ ΤΑΛAΙ -
ΜΕΣ ΚΕΡΜΑΝ -vs
ΜΕΣ ΡΑΦΣΑΝΓΙAΝ -
ΣΟΡΚΠΟΥΣAΝ ΠΑΚΝΤAΣΤ -vs
ΕΣΤΕΓΚAΛ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -
ΟΞΙΝ ΑΛΜΠΟΡΖ -vs
ΣΕΠΑΣΙ -
ΚΑΣΚAΙ -vs
ΣΕΠΙΝΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡAΚ -vs
ΣΧΑΧΡΑΝΤAΡΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΑΡΜAΝ ΓΚΟΧAΡ -vs
ΝΑΒAΝΤ ΟΥΡΜΙΑ -
KF KEK-U -vs
KF VITIA -
KF 2 KORRIKU -vs
KF VELLAZNIMI -
KF VLLAZNIA POZHERAN -vs
KF LIRIA -
KF MALISHEVA -vs
KF DARDANA -
KF BESA PEJE -vs
KF ARBERIA -
GRYKA DRENASI -vs
KF TREPCA MITROVICE -
KF RAMIZ SADIKU -vs
KF ISTOGU -
ONIX BANJE -vs
KF ULPIANA -
KF TREPCA '89 -vs
KF LLAPI -
KF BALLKANI -vs
FC DRITA -
KF GJILANI -vs
KF FERONIKELI -
FC PRISHTINA -vs
KF FERIZAJ -
KYIV BASKET (W) -vs
BERDYANSK (W) -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ -vs
YOUNG SPORT ACADEMY -
ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ -vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ -
ΦΕΟΥΤΣΕ -vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ -
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ -
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ENISEY (W) -
ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -
MATIN VARAMIN