Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 0-1 του Σφιντέρσκι (vid)

Ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα πρόκρισης πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ μόλις στο 11ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι μετά από ωραία ενέργεια του Πέλκα.
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
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ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 30vs
ΑΕΚ 41
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 105
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
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ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ 1vs
ΑΖΑΞΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ 3vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 3vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΤΡAΒΑ 1vs
ΜΟΝΤΕΝΑ 3
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
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ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 2vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 1
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ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2vs
ΜΠΕΡΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 0
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
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RUCH RADZIONKOW 3vs
PODLESIANKA KATOWICE 1
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AUSTRIA XIII 5vs
FCJ ALT-OTTAKRING 0
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MK GORNIK KATOWICE 2vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ 6
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SV DOBL 0vs
UFC WETTMANNSTATTEN 0
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ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
TSU OBERGANSERNDORF 0
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GRAZER AK II 1vs
MOOSKIRCHEN 3
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ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ 1vs
ΠΟΥΛΑΧ 0
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ΑΜΒΟΥΡΓΟ B` 0vs
PHONIX LUBECK 1
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UNION VOCKLAMARKT 0vs
ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ 0
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ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 1vs
SLAVIA RUDA SLASKA 0
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ΣΤAΙΜΠΑΧ 0vs
SF BG MARBURG 0
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HIRSCHSTETTEN SV 0vs
SC ORTH/DONAU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΑΡAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK MAGNITOGORSK 1vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 3vs
UNIREA DEJ 0
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MINYOR PERNIK 4vs
OFC KOM BERKOVITSA 0
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CRISUL CHISINEU CRIS 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
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ELCHE ILICITANO 2vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEAUA BUCURESTI 4vs
ALEXANDRIA 0
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ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 2vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖAΝΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 8vs
ΡΙΑΖAΝ 2
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ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1vs
ΒΕΡΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 4vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 6vs
TIGHINA 1
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ΣΟΚΟΛΟΦ 3vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 1
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COMUNA RECEA 6vs
ZALAU 3
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FK OHRID 1vs
GOSTIVAR 1
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ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 4vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 4
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FC PODILLYA KHME. 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 3
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ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
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ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ 4vs
NOMME KALJU U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 0vs
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0
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ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 0vs
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 0vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2
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FK ZVEZDARA 1vs
BSK BORCA 1
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ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 3vs
BANSKO 1
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ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 2vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 3
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OMLADINAC NB 0vs
FK SLOBODA 0
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ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ 1
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AS CARANI 1vs
GHIRODA 1
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ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 2vs
SLOGA PETROVAC 2
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NOVI SAD 3vs
CRVENA ZVEZDA NS 1
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ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 1vs
ΤAΜΠΟΡ 1
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KOZUV GEVGELIJA 3vs
OSOGOVO 1
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ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3
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SPUTNIK 2vs
FC SMOLENSK 0
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ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 0vs
ΜΟΛΝΤΕ 4
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ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
VRBOVEC 4
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ΖΙΧΛAΒΑ 4vs
ΖΝΟΙΜΟ 1
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GRANICAR ZUPANJA 0vs
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ 2
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ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 1vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 1
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ΦΑΡΕΝΣΕ 3vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ 2
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FK JEDINSTVO UB 1vs
FK TURBINA VREOCI 1
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ΜΠΡΙΝΙΕ ΓΚΡΟΣΟΥΠΛΙΕ 0vs
KRKA 2
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KARVINA B 0vs
FRYDLANT 2
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ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 5vs
ΣΤΕΤΟΒΙΤΣΕ 1
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SZOMBIERKI BYTOM 2vs
LKS ORZEL MIEDARY 0
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ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 4vs
RKS RADOMSKO 2
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ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ 1vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 3
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ΤΟΥΡΚ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΦΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ -vs
FSV FRIEDRICHSDORF -
PER/FEH II -vs
DUSV LOIPERSDORF -
SU STRADEN -vs
TSV KIRCHBERG-RAAB -
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 30vs
ΑΕΚ 41
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
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ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUNICIPAL ZALAU 1vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ 3
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ και... πάγωσε το ΟΑΚΑ στο 11', με τον Σφιντέρσκι μετά από καταπληκτική ενέργεια του Πέλκα.
Ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα πρόκρισης πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ μόλις στο 11ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι μετά από ωραία ενέργεια του Πέλκα.