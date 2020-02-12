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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 0-1 του Σφιντέρσκι (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 0-1 του Σφιντέρσκι (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το 0-1 του Σφιντέρσκι (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ και... πάγωσε το ΟΑΚΑ στο 11', με τον Σφιντέρσκι μετά από καταπληκτική ενέργεια του Πέλκα. 

Ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα πρόκρισης πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ μόλις στο 11ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι μετά από ωραία ενέργεια του Πέλκα.

 

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