Ολυμπιακός - Λαμία: Το 0-1 του Αντέτζο! (vid)

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Φαλήρο ο Αντέτζο μετά από εκτέλεση φάουλ του Τιρόνε βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού κι από κοντά με προβολή πέτυχε το 0-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 105
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
LIVE
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 2vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 0
LIVE
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ 2vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0
LIVE
ΟΣΤΡAΒΑ 0vs
ΜΟΝΤΕΝΑ 0
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 0
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
LIVE
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ 1
LIVE
MUNICIPAL ZALAU 0vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ 2
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
LIVE
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 0vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 0
LIVE
ΦΑΡΕΝΣΕ 1vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ 1
LIVE
FK JEDINSTVO UB 1vs
FK TURBINA VREOCI 1
LIVE
GRANICAR ZUPANJA 0vs
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ 0
LIVE
KARVINA B 0vs
FRYDLANT 1
LIVE
ΜΠΡΙΝΙΕ ΓΚΡΟΣΟΥΠΛΙΕ 0vs
KRKA 1
LIVE
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ 0vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΑΡAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 3vs
UNIREA DEJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK MAGNITOGORSK 1vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRISUL CHISINEU CRIS 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MINYOR PERNIK 4vs
OFC KOM BERKOVITSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELCHE ILICITANO 2vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEAUA BUCURESTI 4vs
ALEXANDRIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 2vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖAΝΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 8vs
ΡΙΑΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1vs
ΒΕΡΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 4vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 3vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COMUNA RECEA 6vs
ZALAU 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 1vs
GOSTIVAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 4vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 4
ΤΕΛΙΚΟ
FC PODILLYA KHME. 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 3vs
BANSKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ 4vs
NOMME KALJU U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 0vs
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 0vs
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 0vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
BSK BORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 2vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS CARANI 1vs
GHIRODA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 2vs
SLOGA PETROVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OMLADINAC NB 0vs
FK SLOBODA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 1vs
ΤAΜΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOZUV GEVGELIJA 3vs
OSOGOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
NOVI SAD 3vs
CRVENA ZVEZDA NS 1
ΤΕΛΙΚΟ
SPUTNIK 2vs
FC SMOLENSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
VRBOVEC 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 4vs
ΖΝΟΙΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 0vs
ΜΟΛΝΤΕ 4
CHERNO. II ODESSA -vs
SOHO -
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ -vs
TIGHINA -
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ -vs
ΖAΡΚΟΒΟ -
KADINO -vs
ΠΟΜΠΕΝΤΑ -
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -vs
RKS RADOMSKO -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
RUCH RADZIONKOW -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -vs
ΣΤΕΤΟΒΙΤΣΕ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
LKS ORZEL MIEDARY -
MK GORNIK KATOWICE -vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -
AUSTRIA XIII -vs
FCJ ALT-OTTAKRING -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
ΠΟΥΛΑΧ -
ΑΜΒΟΥΡΓΟ B` -vs
PHONIX LUBECK -
UNION VOCKLAMARKT -vs
ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
SLAVIA RUDA SLASKA -
SV DOBL -vs
UFC WETTMANNSTATTEN -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
TSU OBERGANSERNDORF -
GRAZER AK II -vs
MOOSKIRCHEN -
ΣΤAΙΜΠΑΧ -vs
SF BG MARBURG -
HIRSCHSTETTEN SV -vs
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PER/FEH II -vs
DUSV LOIPERSDORF -
SU STRADEN -vs
TSV KIRCHBERG-RAAB -
ΤΟΥΡΚ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΦΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ -vs
FSV FRIEDRICHSDORF -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
Η Λαμία... πάγωσε το Καραϊσκάκη στο 44' με τον Αντέτζο να κάνει το 0-1 και να δίνει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του!
Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Φαλήρο ο Αντέτζο μετά από εκτέλεση φάουλ του Τιρόνε βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού κι από κοντά με προβολή πέτυχε το 0-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο.