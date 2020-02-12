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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Ολυμπιακός - Λαμία: Το 0-1 του Αντέτζο! (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Το 0-1 του Αντέτζο! (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Το 0-1 του Αντέτζο! (vid)

Η Λαμία... πάγωσε το Καραϊσκάκη στο 44' με τον Αντέτζο να κάνει το 0-1 και να δίνει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του! 

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Φαλήρο ο Αντέτζο μετά από εκτέλεση φάουλ του Τιρόνε βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού κι από κοντά με προβολή πέτυχε το 0-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο. 

 

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