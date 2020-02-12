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Ολυμπιακός - Λαμία: Η απίθανη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Η απίθανη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Ολυμπιακός - Λαμία: Η απίθανη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Μια πραγματικά τεράστια ευκαιρία έχασε ο Χασάν στην αρχή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Λαμία για να ανοίξει το σκορ...

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε προ κενής εστίας αλλά το σουτ του ήταν πολύ κακό κι έφυγε ψηλά άουτ...

 

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