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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: Κύπελλο Ελλάδας
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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» (vid)

Λίγο μετά τις 18:00 έφτασε το πούλμαν της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε περίπου δύο ώρες πριν από τη σέντρα της ρεβάνς Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπου οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την ήττα τους με 2-0 στην Τούμπα.

Δείτε την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ:

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