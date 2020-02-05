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Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία του Σιμάνσκι (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία του Σιμάνσκι (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Η μεγάλη ευκαιρία του Σιμάνσκι (vid)

Μεγάλη ευκαιρία έχασε στο Αγρίνιο ο Σιμάνσκι για να βάλει μπροστά στο σκορ εκ νέου την ΑΕΚ, όταν πλάσαρε λίγο έξω σε τετ α τετ με τον Φερνάντεθ.

Κοντά στο πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ έφτασε ο Σιμάνσκι. Ο Πολωνός μέσος, βρέθηκε απέννατι στον Φερνάντεθ και πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.

 

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