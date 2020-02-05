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Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στο μπαλκόνι! (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στο μπαλκόνι! (vid)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στο μπαλκόνι! (vid)

Ο Σέρχιο Αραούχο έκανε ένα πολύ άσχημο σουτ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό κι έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι πολυκατοικίας πίσω από το γήπεδο του Αγρινίου! 

Ένα απίθανο περιστατικό στο παιχνίδι του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ, καθώς ο Σέρχιο Αραούχο μετά από ένα πολύ άσχημο σουτ που έπιασε, έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι γειτονικής πολυκατοικίας! 

 

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