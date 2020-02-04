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Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η σουτάρα του Ραντζέλοβιτς και η σπουδαία επέμβαση του Θεοδωρόπουλου (vid)

Ο Ραντζέλοβιτς έχασε την δεύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού απέναντι στη Λαμία, με τον Θεοδωρόπουλο να αντιδρά πολύ σωστά στο υπέροχο σουτ του πρώτου.

Κοντά στο γκολ έφτασε ο Ολυμπιακός στο 38' απέναντι στη Λαμία, με τον Ραντζέλοβιτς να πιάνει  ένα ωραίο σουτ και τον Θεοδωρόπουλο να κάνει την επέμβαση της αναμέτρησης.

 

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