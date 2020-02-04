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Λαμία - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Λαμία - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Χασάν (vid)

Ο Αχμέντ Χασάν έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με την Λαμία πλασάροντας από κοντά άουτ.

Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Λαμία εκτός έδρας στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αχμέντ Χασάν να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο...

 

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