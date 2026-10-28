Ένα σούπερ 25λεπτο, σε ντέρμπι επιβίωσης του αντιπάλου, δεν είναι αρκετό!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της Τούμπας και τη δίκαιη επικράτηση του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ σε ένα ματς που μάλλον η ισοπαλία ήταν πιο δίκαιη...

Η ΑΕΚ πήγε στην Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει στην Τούμπα μια ομάδα πληγωμένη, η οποία γνωρίζαμε όλοι ότι έπαιζε ματς επιβίωσης όχι για την league phase του Κυπέλλου, καμία σχέση, αλλά για να αντιδράσει και να αφήσει λίγο πίσω της την εσωστρέφεια και τη μαυρίλα. Η πρωταθλήτρια είχε από την πλευρά της το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και ήθελε να αποδείξει πράγματα κάτι που κατάφερε να το κάνει για 25 λεπτά, από το 46' έως και τη στιγμή του 2-1, στο 70' κοινώς, διάστημα κατά το οποίο η διαφορά των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ήταν χαοτική υπέρ της Ένωσης. Όμως σε αυτά τα ματς πάντα θα επιβάλλεται η ομάδα εκείνη, ή πιο σωστά τις περισσότερες φορές θα συμβαίνει, με τη μεγαλύτερη επιθυμία για την κατάκτηση της νίκης. Και αναμφισβήτητα η ομάδα του Λίσι την είχε μεγαλύτερη ανάγκη όπως ανέφερα παραπάνω (και γιατί είχε μια ακόμη γκέλα στο Κύπελλο με τον ΟΦΗ στην Τούμπα) και την κατέκτησε με 3-1 μάλιστα.

Για να είμαι δίκαιος όμως είναι ένα αποτέλεσμα που δεν αποδίδει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο σύνολο της αναμέτρησης αφού η ΑΕΚ στο καλό της διάστημα άξιζε να βρει τουλάχιστον ένα με δυο τέρματα ακόμη. Αντίθετα μάλιστα εντελώς στη ροή του αγώνα είδε τη δική της εστία να παραβιάζεται στη πρώτη τελική και γενικά κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο 45λεπτο στο 70ο λεπτό με την εκπληκτική ενέργεια πάντως του Σορετίρε. Ο Λίσι είδε το πρόβλημα, έστω καθυστερημένα και το άλλαξε, γιατί αν έμπαινε το δοκάρι του Ζίνι, ή το τετ α τετ του Πήλιου, ή η διπλή φάση με Καλοσκάμη και Πήλιο, ή η απειλή με τον Μαρίν, θα κάναμε διαφορετική κουβέντα τώρα. Ωστόσο με τα "αν" σοβαρή συζήτηση δεν γίνεται και παρεμπιπτόντως παρατηρήθηκε, κάτι στο οποίο πρέπει να σταθεί η ομάδα, πάλι black out στους κιτρινόμαυρους με το που δέχτηκαν το δεύτερο γκολ. Από το 70' έως το 85' δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι σωστά και αποδείχθηκε πως ένα σούπερ 25λεπτο, σε ντέρμπι επιβίωσης του αντιπάλου, δεν είναι ποτέ αρκετό!

Στο πρώτο 45λεπτο η επιδίωξη του Μάρκο Νίκολιτς με τόσους παίκτες με κύρια χαρακτηριστικά των μέσων και δίχως εξτρέμ, μιας και ο Κοϊτά έμεινε εκτός αποστολής και ο Κουτέσα στον πάγκο, ήταν να πάρει την κατοχή και να κάνει η δική του ομάδα παιχνίδι. Το κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, είχε κατοχή σε πολύ μεγάλο ποσοστο για ντέρμπι εκτός, 64% στο πρώτο μισό του αγώνα, μα δεν είχε τίποτα άλλο για τέτοιο αγώνα στο πρώτο μισό. Κοινώς εντάσεις και επιθυμία για κυριαρχία στις μονομαχίες και επιπρόσθετα στερήθηκε αποφασιστικότητας στο τρόπο ολοκλήρωσης των επιθετικών της προσπαθειών. Έχτισε τουλάχιστον δέκα σωστές αναπτύξεις και αν εξαιρέσουμε τη φάση (εκπληκτική στη δημιουργία) του Γιόβιτς που εκτελεί ψηλά επειδή γλίστρησε και ενώ είχε επιλογή και πάσας στον ανενόχλητο Μάγερ, στις υπόλοιπες, η τελική πάσα, το γέμισμα, γενικά όσα επέλεξαν οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν απογοητευτικά.

Μάλιστα στο ίδιο διάστημα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα αρκετά κόρνερ τα οποία κέρδισε. Πιο συγκεκριμένα είχε πέντε τέτοια και δεν απείλησε σε κανένα, εννοείται πως δεν έχει συμβόλαιο να κάνει γκολ η ΑΕΚ σε κάθε τέτοια φάση, αλλά θα έπρεπε να βρει στιγμή απειλής έστω. Προφανώς και δεν αποδείχθηκαν και σωστές εκ του αποτελέσματος και της εικόνας του πρώτου μισού του αγώνα, να τοποθετηθεί ο Καλοσκάμης αριστερά και να παίξουν build up με τον Μπαλαμώτη αντί του Μπρινιόλι οι κιτρινόμαυροι, έπρεπε να το ήξερε από πριν αυτό ο Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ ανάγνωσε το πρόβλημα στην πλευρά του Πήλιου και απείλησε από εκεί πρώτα, έπειτα σκόραρε και είχε και τη σπουδαιότερη φάση του πρώτου ημιχρόνου να βρει και δεύτερο γκολ με τον Μπαλαμώτη και Βίντα να σταματάνε τον φορ των γηπεδούχων! Ατυχής και η επιλογή του Σέρβου τεχνικού να φέρει τον Μάγερ στα χαφ δίπλα στον Μαρίν...

Εν κατακλείδι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, και λίγο πιο τυχερή να βρει στις πρώτες δυο τελικές της στο δεύτερο 45λεπτο ισάριθμα γκολ, το τρίτο μάλιστα με σουτ εκτός περιοχής, το πήρε και επαναλαμβάνω δίκαια... Η ΑΕΚ στο πρώτο ντέρμπι έδειξε ότι δύναται να βγάλει στα πιο απαιτητικά ματς πολλές από τις αρετές της σαν έτοιμη ομάδα από καιρό αλλά και ότι συνεχίζει να έχει θέμα διάρκειας μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια, όχι τόσο μεγάλο όσο το είχε με υποδεέστερους αντιπάλους. Νομίζω ότι ήταν λάθος και η επιλογή μόλις δυο αλλαγών του Νίκολιτς την ώρα που με τις κινήσεις του ο αντίπαλος προπονητής έδωσε παίκτες με φρεσκάδα και περισσότερα τρεξίματα, όπως και η επιλογή του Ζοάο Μάριο: όταν είσαι πίσω στο σκορ θες έναν παίκτη με μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του. Λάθος και η επιλογή Μπαλαμώτη με Καλοσκάμη, αποδείχθηκε τέτοια, όπως και το να πας με build up δίχως Μπρινιόλι, ενώ και στις αλλαγές επαναλαμβάνω δεν τα πήγε καλά ο Σέρβος τεχνικός.

***Το πέναλτι είναι η έσχατη των ποινών και πρέπει να είσαι 1000% σίγουρος, ενώ υπάρχει VAR, για να το δώσεις κύριε Ευαγγέλου, δηλαδή τα βασικά έστω...

*****Απογειώθηκε το πρέπει ανταπόκρισης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την ΑΕΚ του Νίκολιτς... Τη στιγμή που δεν πήραν ανάσα παίκτες κλειδιά της ενδεκάδας, τα ακραία μπακ, ενόψει και ντέρμπι κορυφής και του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης!