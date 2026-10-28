ΠΑΟΚ- ΑΕΚ : Με λίγες αλλαγές και δυο επιθετικούς η ενδεκάδα του Λίσι
Σε σχήμα με δυο φορ κρούσης παρέταξε την ομάδα του ο Αλέσιο Λίσι στον αγώνα με την ΑΕΚ (Live από το Gazzetta) για το κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ιταλός τεχνικός προτίμησε τον Μοναστηρλή και τον Χατσίδη για τις δυο θέσεις των νεαρών που ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τον κανονισμό της διοργάνωσης γεγονός που έφερε ανακατατάξεις στις γραμμές των ασπρόμαυρων. Και το κυριότερο είναι ότι για πρώτη φορά ξεκίνησε αγώνα με Μπάνζα και Εντιαγέ στην ενδεκάδα.
Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, παρατάχθηκε με τον νεαρό Μοναστηρλή στην εστία τους Κένι και Γιαννούλη στα δυο άκρα της άμυνας. Το δίδυμο στα στόπερ αποτελούν Ντιέγκο Κόστα και Χατζηδιάκος με τους Γιάκιτς και Σανταμαρία στα χαφ τους Χατσίδη και Ζίβκοβιτς στα δυο άκρα της επίθεσης, τον Σιμόν Μπάνζα – στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός- στην κορυφή της επίθεσης με τον Εντιαγέ.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:
Μοναστηρλής - Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης - Γιάκιτς, Σανταμαρία, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς - Μπάνζα, Εντιαγέ
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