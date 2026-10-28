Παναθηναϊκός – Άρης: Με εξαιρετικό τακουνάκι ο Ραστόντερ έκανε το 2-1
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Ο Ραστόντερ στο 89' με εξαιρετικό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη.
Με ένα πολύ όμορφο γκολ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο ματς με τον Άρη για την League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 89' ο Κυριακόπουλος έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Ραστόντερ με εξαιρετικό τακουνάκι νίκησε τον Βέλιο κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.
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