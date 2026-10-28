Ο Σάλιακας έβαλε το 2ο του γκολ στον Ολυμπιακό, ο Νταβίντ Κάρμο προσέθεσε άλλο ένα και οι αμυντικοί των Πειραιωτών κάνουν τη διαφορά επιθετικά. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Το Μαρκό - Ολυμπιακός (0-2) στη League Phase του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν ένα παιχνίδι και αγωνιστικών πειραματισμών και δοκιμών για τους Πειραιώτες και τον κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος από τα νέα παιδιά επέλεξε για το βασικό σχήμα του Ολυμπιακού τον Φίλη και τον Τουφάκη που μεσοεπιθετικά έδειξαν ωραία πράγματα. Ο Φίλης για άλλον έναν αγώνα βγάζει ποδοσφαιρικό θράσος και ταλέντο και είχε την ασίστ στο 0-1 του Σάλιακα ενώ ο Τουφάκης ανέδειξε καλά δείγματα τεχνικής κατάρτισης, είχε συμμετοχή σε φάσεις και δεν φοβήθηκε να πάρει πρωτοβουλίες και σουτ.

Εάν πρέπει να βρούμε έναν μόνο πρωταγωνιστή για τον αγώνα αυτός δεν είναι άλλος από τον Κάρμο. Ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός έσωσε σχεδόν βέβαιο γκολ για το 1-1 από την προσπάθεια του Νεκούλ. Στη συνέχεια βρήκε δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά για να κλειδώσει το 0-2 και αφότου είχε προηγηθεί το 0-1 με τη σουτάρα του Σάλιακα.

Ο Ολυμπιακός το 8 στα 8 με επιθετική συμβολή των μπακ του

Μετά την ήττα από τον ΟΦΗ με 0-1 ο Ολυμπιακός τρέχει πλέον ένα πολύ δυνατό σερί με 8 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις: με Γιαγκελόνια, Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ, Παναιτωλικό, Σπάρτα Πράγας, Καλαμάτα και τώρα με Μαρκό.

Στα έξι από τα οκτώ νικηφόρα ματς του Ολυμπιακού η άμυνα έβαλε τη σφραγίδα της

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο έχει να κάνει με την προσφορά της άμυνας του Ολυμπιακού στο δημιουργικό και στο επιθετικό μέρος. Από τις 8 νίκες στη σειρά που έχουν κάνει οι Πειραιώτες σε Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελλο, στις 6 από αυτές οι στόπερ και οι ακραίοι μπακ συνέβαλλαν με γκολ ή ασίστ.

Σε αυτήν την σειρά των αγώνων οι στόπερ είχαν 2 γκολ (Ρέτσος και Κάρμο) και οι ακραίοι μπακ άλλα 2 (Σάλιακας). Επίσης υπήρξαν και 4 ασίστ από στόπερ και ακραίους αμυντικούς. Άρα συμμετοχή σε 8 γκολ από τα 12 που έχουν μπει σε αυτούς τους αγώνες του συνόλου του κόουτς Αλγκουαθίλ.

Η επίδραση των μπακ στα 8 αυτά ματς του Ολυμπιακού