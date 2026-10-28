Με ένα πανέμορφο γκολ σε δημιουργία, αλλά και εκτέλεση, ο Κοντούρης στο 10' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη.

Με την συμπλήρωση δέκα λεπτών στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την League Phase του Κυπέλλου και οι «πράσινοι» με ένα πανέμορφο γκολ άνοιξαν το σκορ. Πανέμορφο τόσο σε δημιουργία, με τον Λούζα να κάνει εξαιρετική κάθετη, όσο και σε εκτέλεση με τον Κοντούρη με ακόμα καλύτερη προσποίηση στον Βέλιο κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.