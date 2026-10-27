Η κατάσταση στον ΠΑΟΚ... απογειώνει το «πρέπει» της ΑΕΚ στην Τούμπα, αλλά...

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην αναμέτρηση Κυπέλλου του Δικέφαλου στην Τούμπα και αναδεικνύει γιατί είναι πιο δύσκολη από εκείνη με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα...

Αναδείξαμε και σωστά την άριστη αντίδραση της ΑΕΚ στην επιστροφή της στην Ελλάδα και στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, μια ομάδα που προσφερόταν για κάτι τέτοιο για να είμαστε ειλικρινείς, τη στιγμή που επίσης υπογραμμίσαμε την άριστη νοοτροπία και πνευματική ανταπόκριση των κιτρινόμαυρων. Θα ήταν κανείς και εμπαθής να μη το κάνει, να μην αναδείξει τα αυτονόητα, όσα έχουμε διαπιστώσει και επιβεβαιώσει ότι καταφέρνει η ομάδα του Νίκολιτς και ειδικά στην έδρα της, στην Νέα Φιλαδέλφεια, διότι πραγματικά κάνει απίθανα πράγματα. Όπως και γενικά η πορεία της Ένωσης στο πρωτάθλημα με το συγκλονιστικό γεγονός να παραμένει αήττητη έναν ολόκληρο χρόνο, για 31 παρακαλώ παιχνίδια, έχοντας ανάμεσα σε αυτά τα ματς αρκετά ντέρμπι για την ομάδα του Σέρβου τεχνικού, για να μην ξεχνιόμαστε και αυτό αναδεικνύει τη σημασία της επιτυχίας αυτού του αήττητου που πλέον δεν το επιτυγχάνει εύκολα καμία ομάδα.

Μπροστά της η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει μία φουλ απαιτητική εβδομάδα με δυο τοπ αναμετρήσεις σε επίπεδο βαθμού δυσκολίας μιας και αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο στην Τούμπα και τρία 24ωρα αργότερα θα πάει στο ΟΑΚΑ για να παίξει με τον Παναθηναϊκό που τούτη τη στιγμή ηγείται της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα. Αυτά μάλιστα τα παιχνίδια προηγούνται της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League στην Νέα Φιλαδέλφεια (ματς που διεξάγεται την επόμενη Τετάρτη

(04/11). Προφανώς μια εβδομάδα με εξαιρετικά σημαντικές αναμετρήσεις για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις για τον Δικέφαλο στις δυο εκ των οποίων έχει σημαντική υποχρέωση ανταπόκρισης, για διαφορετικούς λόγους, δίχως βέβαια να κρίνεται παράλληλα κάποιος τίτλος, ή κάποια πρόκριση για παράδειγμα μέσω ενός νοκ άουτ αγώνα, κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε γιατί ανάλογα το αποτέλεσμα παρασυρόμαστε και δεν χρειάζεται.

Το κακό για την ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση και σειρά αγώνων είναι ότι το πλέον αδιάφορο ματς από τα τρία που ανέφερα παραπάνω, αυτό με τον ΠΑΟΚ δηλαδή για το Κύπελλο, ελέω αποτελεσμάτων, εικόνας και κατάστασης του αντιπάλου, είναι ότι απογειώθηκε το "πρέπει" ανταπόκρισης και κατάκτησης της νίκης της Ένωσης μέσα στην Τούμπα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περνάει σε όλους το συγκεκριμένο ματς στην Θεσσαλονίκη ως τεράστια ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους να πάνε να κάνουν... περίπατο και να βυθίσουν στο αγωνιστικό σκοτάδι τον αντίπαλο και παράλληλα να στείλουν... σπίτι του τον Λίσι! Αυτά ακριβώς είναι και τα δεδομένα τα οποία στο δικό μου το κεφάλι απογειώνουν το βαθμό δυσκολίας για την πρωταθλήτρια και παράλληλα μετατρέπουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση σε πιο δύσκολη σε επίπεδο πίεσης από αυτή της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι της Τούμπας, όχι επειδή η ΑΕΚ μοιάζει και είναι το φαβορί και δεν μπορεί να το διαχειριστεί, κάθε άλλο, ωστόσο είναι διαφορετικό από εκεί που πήγαινε Θεσσαλονίκη για ένα παιχνίδι ρουτίνας Κυπέλλου μετά και το δυο στα δυο στον θεσμό με σούπερ διαφορά τερμάτων για την Ένωση, να οφείλει τώρα να ανταποκριθεί σε ένα σημαντικό "πρέπει"! Προσωπικά θα δεχόμουν και θα υπέγραφα εννοείται την ήττα στην Τούμπα και φυσικό να κατακτήσει η ομάδα το διπλό την Κυριακή στην Καλογρέζα απέναντι στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα! Όμως αυτά δεν υπάρχουν και έτσι η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί και στα δύο μιας και στο Κύπελλο πρέπει να διαγράψει την περσινή μοναδική της αποτυχία και το πρωτάθλημα αποτελεί το βασικό της στόχο σύμφωνα με τους ίδιους τους ανθρώπους του club και ειδικότερα τον Μάρκο Νίκολιτς και το ποδοσφαιρικό τμήμα!

Δεν αναφέρω ως πιο δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη για να απαξιώσω, ή μειώσω τον Παναθηναϊκό και την πορεία του έως τώρα, είναι πρώτος με 7 νίκες σε 8 ματς και μόλις μια ήττα και αυτό τα... λέει όλα! Ωστόσο η ομάδα της Τούμπας είναι πληγωμένη, ψάχνει απεγνωσμένα να ...αγοράσει ηρεμία μέσα από ένα μεγάλο αποτέλεσμα, παίζει παιχνίδι επιβίωσης κατά κάποιο τρόπο (αν ήταν για το πρωτάθλημα θα συνιστούσε σούπερ τελικό) και το αίσθημα αυτό είναι δύσκολο να το κερδίσεις και ειδικά στην έδρα τους... Αναμφισβήτητα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση αυτή της ΑΕΚ του Νίκολιτς η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να ανταποκρίνεται και να διαχειρίζεται την πίεση, βγάζει απίθανη προσωπικότητα, έχει φουλ ποιότητα και όλα αυτά είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος σύμμαχος για να διεκδικήσει τη νίκη στην Θεσσαλονίκη...