Ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί από σήμερα (19/10) το μεσημέρι να προμηθευτεί το εισιτήριό του για την αναμέτρηση της ομάδας του Νίστρουπ με τον Άρη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άρη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος (28/10,17:30), με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει σήμερα πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 στις 17:30.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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Θύρες Τελική τιμή 35/19 15 € 3 / 15 20 € 5 / 13 / 23 / 31 20 € 7 / 11 25 € 9 35 € 29 60 € VIP 155 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, διατίθενται εισιτήρια με έκπτωση 50% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5 € υπέρ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού).

Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή της Κάρτας Αναπηρίας (Κλιμάκιο ΙΙ και άνω) ή του πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στο [email protected].

Για οποιοδήποτε ζήτημα προσβασιμότητας ή για την παροχή σχετικής υποστήριξης, οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα πόλο Παναθηναϊκός – Φερεντσβάρος

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχουν αγοράσει το εισιτήριό τους έως και τις 18 Οκτωβρίου 2026, καθώς και όσοι προμηθευτούν μεμονωμένο εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης, δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο για την αναμέτρηση του πόλο Παναθηναϊκός – Φερεντσβάρος (28/10, 21:30), στο πλαίσιο του Champions League.

Τόσο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα πόλο με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος όσο και όσοι αγοράσουν μεμονωμένο εισιτήριο για την αναμέτρηση με τον Άρη θα μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσκλησή τους για το παιχνίδι πόλο μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, καταχωρίζοντας τον κωδικό Gov.gr Wallet, όταν και θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των δωρεάν εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.