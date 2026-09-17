Νίκολιτς για Βάργκα: «Δεν θα παίξει με τον Βόλο, ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ»

Μυϊκό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος θα κάνει εξετάσεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός.

Το εκκωφαντικό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού με το προσωπικό σόου του Μάνταλου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο μέρος πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο.

Όπως επιβεβαίωσε μετά το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τραυματισμός είναι μυϊκός στο πίσω μέρος, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει πως φαίνεται δυνατός, ελπίζοντας ότι δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Δεδομένα πάντως ο Βάργκα δεν θα υπολογίζεται για τον Βόλο, ενώ ακολουθεί η διακοπή των τριών εβδομάδων για τις Εθνικές ομάδες.

«Φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος, δεν θα παίξει στο ματς με τον Βόλο. Ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ γιατί είναι φορμαρισμένος και σημαντικός για μας», ανέφερε ο Νίκολιτς.