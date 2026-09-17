ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Ο Ζούμπκοφ άνοιξε λογαριασμό για το 7-0 της Ένωσης
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Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έδωσε συνέχεια στα γκολ για την ΑΕΚ κι άνοιξε λογαριασμό με την κιτρινόμαυρη φανέλα, διαμορφώνοντας το 7-0 μυ όμορφο σουτ κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Σεφτέ στα γκολ για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ με φανέλα της ΑΕΚ και το κιτρινόμαυρο πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια πήρε ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις. Στο 72΄συγκεκριμένα ο Ουκρανός εξτρέμ υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή από πάσα του Χριστακόπουλου και με τρομερό σουτ σημάδεψε το πλαϊνό δίχτυ για να διαμορφώσει το εκκωφαντικό 7-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
@Photo credits: INTIME
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