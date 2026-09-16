Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το σόου του μαγικού Αζεντίν Ουναΐ στη Λεωφόρο, για τις εξηγήσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου και για το 6/6 του Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Μέχρι πέρυσι, υπήρχαν κάποια ματς τα οποία είχε πάρει μόνος του ο Φώτης Ιωαννίδης. Στην περυσινή σεζόν υπήρχαν κάποια λιγοστά παιχνίδια τα οποία πήρε μόνος του σαν τανκ ο Ανδρέας Τεττέη. Τώρα αρχίζουν οι αγώνες που θα παίρνει μόνος του ο Αζεντίν Ουναΐ. Σε 27 λεπτά είχε 16/18 πάσες, 3/5 ντρίμπλες (!!!), 4 σουτ και δυο γκολ με 0.95 Χgoals, διότι ως γνωστόν, δεν μπαίνουν... όλα τα πέναλτι. Ισα – ίσα που μετά την αλλαγή του κανονισμού για το «πάτημα» του τερματοφύλακα (μόνο με το ένα πόδι στη γραμμή) η υπόθεση από την άσπρη βούλα έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη υπόθεση για τους εκτελεστές.

Στο «πλαϊνό» χαμηλά με το πέναλτι, στο «Γάμμα» με το εκπληκτικό σουτ στο 89': έχουν τη σημασία τους τα στατιστικά, αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Τα στατιστικά δεν μπορούν να φανερώσουν την αύρα, την ενέργεια, τη δημιουργία, τη φαντασία, την ταχύτητα στις εναλλαγές της μπάλας, το κάθετο ποδόσφαιρο, το «θα σε τρυπήσω» του Ουναΐ στο 1 Vs 1. Ναι, τον χρειάστηκε απόψε ο Παναθηναϊκός για να κάμψει την αντίσταση των αναπληρωματικών και των νεαρών της Κηφισιάς, διότι ο Ταμπόρδα ήταν νοκ άουτ, ο Ντέσερς ήταν στον πάγκο, ο Λιβάι ήταν εκτός αποστολής και ο Ανδρέας Τεττέη δεν ήταν καθόλου συγκεντρωμένος στο πρώτο ημίχρονο για να μετουσιώσει σε γκολ τις θαυμάσιες πάσες του Πελίστρι και του Τσάπρα.

Χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός και τον Μαροκινό και τον Αντίνο διότι αποδείχθηκε για πολλοστή φορά αυτό που είπε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Κότσαρη και τον Κάτρη, αλλά προτίμησε και πάλι για 12ο σερί παιχνίδι τον Πένια και τον Ντε Φράι στις θέσεις τους.

Τι είπε ο Δανός; «I fucked up in Copenhagen, όταν είχα κάνει rotation 8-9 παικτών, χάσαμε 2-0 και αποκλειστήκαμε στο Κύπελλο. Θα είχαμε τέσσερις τελικούς στη σειρά και δεν ήταν ευθύνη των παικτών τότε, ήταν δική μου. Μαθαίνω από τη ζωή και έχω μάθει ότι με το rotation δεν πρέπει να διαλύεις τον πυρήνα της ομάδας». Εβαλε τον Μπινιάρη στο ντεμπούτο του στην αρχική ενδεκάδα, έβαλε τον Σαλάχ – Εντίν με... μία προπόνηση, έβαλε Τσάπρα, Κοντούρη, Πελίστρι, αλλά είχε και Κάνγκουα, Τεττέη, Ντε Φράι, Πένια για να κρατήσει τον πυρήνα του. Αν ήταν στα καλά του ο Τεττέη το ματς θα ήταν στο 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, αλλά και πάλι αξίζει ένα «μπράβο» ο νεαρός διότι ακόμα και σε κακό απόγευμα το πάλεψε όσο μπορούσε και στο β΄ ημίχρονο, κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Παναθηναϊκός ξεκλείδωσε το παιχνίδι και έδειξε ότι ωριμάζει μέσα από τις δυσκολίες.

Πολύ καλό ματς από τον Κάνγκουα, σχετικά καλό από τον Κοντούρη, δραστήριος στο πρώτο μέρος μόνο ο Γιάγκουσιτς, σταθερά θετικός σε τρεις διαφορετικές θέσεις ο Μπινιάρης, δεν πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες και προτίμησε να παίξει «safe» ο Σαλάχ – Εντίν, ο οποίος θα πάρει σίγουρα κάποια ματς πρωταθλήματος, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Coneference League.

Πήρε μια τελικά εύκολη νίκη ο Παναθηναϊκός που έχει έξι βαθμούς σε δύο ματς Κυπέλλου, αλλά η συνέχεια στη διοργάνωση θα είναι σαφώς πιο δύσκολη για τους Πράσινους που θα υποδεχθούν τον Αρη και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ηδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και ο στόχος θα είναι ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία, αν και πέρυσι αποδείχθηκε ότι το bonus της πρώτης τετράδας δεν είναι τόσο σημαντικό όσο φαίνεται: ο ΟΦΗ που πήρε το Κύπελλο είχε τερματίσει έκτος στη League Phase και ο φιναλίστ ΠΑΟΚ στην όγδοη θέση...