Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2: Τα highlights με τα γκολ του Ουναϊ
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Τα γκολ του Ουναϊ και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2.
Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναϊ που σημείωσε και τα δύο γκολ επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς και έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Κυπέλλου.
Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός στο 76' ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Τεττέη από τον Ζολιμπουά και στο 89' με φανταστικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME
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