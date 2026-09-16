Τα γκολ του Ουναϊ και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση Κηφισιά - Παναθηναϊκός 0-2.

Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναϊ που σημείωσε και τα δύο γκολ επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς και έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Κυπέλλου.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός στο 76' ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Τεττέη από τον Ζολιμπουά και στο 89' με φανταστικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τα highlights της αναμέτρησης