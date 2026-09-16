Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άναψαν καπνογόνα στην έναρξη του δευτέρου μέρους, τραγούδησαν συνθήματα και ζέσταιναν την ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο ξεπεράσαν τις 7 χιλ. στο εκτός έδρας παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης και έντυσαν στα πράσινα τη φυσική έδρα των «πρασίνων».

Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε συμφωνήσει να δώσει αρκετά εισιτήρια στο «τριφύλλι», όταν έγινε το deal για την παραχώρηση της Λεωφόρου. Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα με τον Παναιτωλικό, να βάψουν... πράσινη την ιστορική τους έδρα, σ' ένα από τα τελευταία παιχνίδια που αναμένεται να δώσουν εκεί, έστω και σαν τυπικά φιλοξενούμενοι.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αποφάσισαν να κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους, με τους οργανωμένους του οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν συνθήματα, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα σ' ένα παιχνίδι που δεν είχε θέαμα στο πρώτο μέρος και δικαίως το σκορ έμεινε στο 0-0.

Το βίντεο του Gazzetta