Ο διαιτητής Πολυχρόνης έστειλε τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους λόγω της ισχυρής καταιγίδας.

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Τούμπα! Από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έβρεχε αρκετά, όμως η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Πριν από τη σέντρα του δεύτερου μέρους η βροχόπτωση δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και σε συνάρτηση με τους δυνατούς ανέμους και τους κεραυνούς ο διαιτητής Πολυχρόνης έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια, μέχρι να «κοπάσει» η κατάσταση.

«Πάμε στα αποδυτήρια και βλέπουμε...», ήταν η ατάκα του διαιτητή Πολυχρόνη στους αρχηγούς Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Αποστολάκη.

Tελικά το δεύτερο ημίχρονο άρχισε στις 23:30, ήτοι με 10 λεπτά καθυστέρηση.