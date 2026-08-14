Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στις αναμετρήσεις του 2ου προκριματικού γύρου για το Κύπελλο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας είναι ήδη γνωστό, με την ΕΠΟ να προχωρά τώρα στον ορισμό των διαιτητών για τις αναμετρήσεις που ξεκινούν στις 17/8.

Εκτός από τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, είχαν επιβεβαιωθεί και οι έδρες των ματς, με εξαίρεση αυτή του Ζάκυνθος - Κηφισιά.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της ομοσπονδίας, βρέθηκε λύση και οι δύο ομάδες θα παίξουν στο Δημοτικό Στάδιο «Μιχ.Κρητικόπουλος» στην Καισαριανή.



Αναλυτικά η λίστα των ορισμών

17/08/2026

Ηρακλής– Βόλος (21:00)

Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

1ος Βοηθός: Αθανάσιος Κόλλιας

2ος Βοηθός: Θωμάς Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κεχαγιάς (Θεσπρωτίας)

Παρατηρητής: Χαράλαμπος Κωστούδης (Μακεδονίας)

ΠΑΕ ΑΣΑ - Άρης (18:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπουέμπαουμ

2ος Βοηθός: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικόζογλου (Μακεδονίας)

Παρατηρητής: Γεώργιος Λιόλιος (Λάρισας)

Athens Kallithea - ΑΕΛ (17:00)

Διαιτητής: Γεώργιος Τουλούμης (Εύβοιας)

1ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής

2ος Βοηθός: Παύλος Παπαδόπουλος (Πειραιώς)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Δροσίνης (Ευρυτανίας)

Παρατηρητής: Παναγιώτης Αργυρός (Αθηνών)

18/08/2026

Ατρόμητος - ΠΑΣ Πύργος (19:00)

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

1ος Βοηθός: Πέτρος Πάτρας

2ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Άγγελος Μπακογιάννης (Αθηνών)

Παρατηρητής: Ανδρέας Παππάς (Αθηνών)

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (21:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης

2ος Βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης (Λασιθίου)

4ος Διαιτητής: Στέφανος Ξηρογιάννης (Βοιωτίας)

Παρατηρητής: Γεώργιος Κωνσταντίνου (Αιτωλοακαρνανίας)

19/08/2026

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς (17:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Τομαράς (Θράκης)

1ος Βοηθός: Λάζαρος Μαυρίδης

2ος Βοηθός: Σταύρος Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής)

4ος Διαιτητής: Αναστάσιος Φιλιππίδης (Έβρου)

Παρατηρητής: Ευάγγελος Κιοτζένης (Ξάνθης)

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος (17:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Σαφούρης-Αργυρόπουλος (Σερρών)

1ος Βοηθός: Αθανάσιος Μποζατζίδης

2ος Βοηθός: Ευστράτιος Κούντουρας (Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Θωμάς Μπουρουζίκας (Λάρισας)

Παρατηρητής: Νικόλαος Αθανασίου (Θεσπρωτίας)

Καλαμάτα - Παναιτωλικός (17:15)

Διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδος)

1ος Βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου

2ος Βοηθός: Γεώργιος Στεφανής (Καρδίτσας)

4ος Διαιτητής: Ανδρομάχη Τσιοφλίκη (Λάρισας)

Παρατηρητής: Σταύρος Λαμίας (Μεσσηνίας)

Ζάκυνθος - Κηφισιά (17:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

1ος Βοηθός: Κωνσταντίνος Λιόντος

2ος Βοηθός: Αθανάσιος Θανασιάς (Ηπείρου)

4ος Διαιτητής: Βασίλειος Τσακάλης (Ηλείας)

Παρατηρητής: Χρυσόστομος Μάνθος (Κορινθίας)

24/08/2026

Ελλάς Σύρου - Μαρκό (17:30)

Διαιτητής: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

1ος Βοηθός: Χρήστος Παύλος

2ος Βοηθός: Σταύρος Μαρκαντωνάτος (Αθηνών)

4ος Διαιτητής: Θεόδωρος Μαράνος (Αθηνών)

Παρατηρητής: Εμμανουήλ Γιαννουγλίδης (Αθηνών)