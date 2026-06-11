Η αντίδραση του Αγραφιώτη για το Κύπελλο Ελλάδος στον ΣΚΑΪ: «Έχει χαθεί κάθε λογική»

Πυρά κατά της ΕΠΟ εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Δημήτρης Αγραφιώτης, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος που δόθηκαν στον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου.

Νέα σελίδα για το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup καθώς η πρόταση του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ήταν ανώτερη από αυτές της ΕΡΤ και της Cosmote TV, με αποτέλεσμα στο ΔΣ της ΕΠΟ να επικυρωθεί η μεταφορά τους στον τηλεοπτικό σταθμό του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Δημήτρης Αγραφιώτης, εξαπέλυσε επίθεση κατά της ΕΠΟ για αυτή την απόφαση, αναφέροντας τα παρακάτω:

«Ο πόλεμος που κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά του Ολυμπιακού εδώ δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το σιχαινόμαστε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το Κύπελλο σε ένα κανάλι που πολεμάει συστηματικά την ομάδα μου, όχι αγωνιστικά με κριτική για ποδόσφαιρο αλλά με το να δημιουργεί, να «χτίζει» δικαστήρια κατά της ΠΑΕ αλλά και των φιλάθλων μας!

Με λύπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές! Μέχρι και διαιτητές στέλνετε πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον συκοφάντη Θωμαίδη! Έχει χαθεί κάθε λογική. Εγώ σας λέω ότι δημιουργείτε στη διοργάνωση ένα άλυτο πρόβλημα με αυτή την επιλογή σας και θα το καταλάβετε»