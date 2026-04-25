Λουτσέσκου: «Είναι μια σκοτεινή περίοδος, μια ντροπιαστική βραδιά»

Χωρίς διάθεση για πολλά λόγια και φανερά στενοχωρημένος ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην Cosmote TV να εκφράζει τη βαθιά απογοήτευσή του.

«Είναι μια σκοτεινή περίοδος. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα και αντί να ελέγξουμε το ματς, δεχθήκαμε την ισοφάριση. Μετά από το πουθενά δεχθήκαμε και ένα δεύτερο. Σκοράραμε στο τέλος, αλλά ήρθε μετά η φάση του πέναλτι στην παράταση. Είναι μια ντροπιαστική ήττα, μια ντροπιαστική βραδιά. Είναι μια κακή περίοδος, μια σκοτεινή περίοδος. Δεν ξέρω τι να πω, έχουμε τους τραυματισμούς, δεν ξέρω τι να πω», τόνισε.