ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Δεν μπορούσαν να πιστέψουν την απώλεια του Κυπέλλου οι παίκτες του ΠΑΟΚ
Ο Ευαγγέλου σφυρίζει για τελευταία φορά, με τον ΟΦΗ να κατακτά το Κύπελλο επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Με το που τελείωσε ο αγώνας, όλοι οι Κρητικοί έγιναν ένα κουβάρι, ενώ στον αντίποδα οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως στα 100 χρόνια του Συλλόγου δεν πήραν την κούπα.
Η απογοήτευση ήταν εμφανέστατη στα πρόσωπα όλων, με τους περισσότερους να έχουν πέσει στο χορτάρι και να πιάνουν τα κεφάλια τους, προσπαθώντας ο ένας να δώσει κουράγιο στον άλλον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.