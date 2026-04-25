Ο ΟΦΗ ήταν ο θριαμβευτής του τελικού Κυπέλλου επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2, με τους Θεσσαλονικείς να μην μπορούν να πιστέψουν την απώλεια του τροπαίου.

Ο Ευαγγέλου σφυρίζει για τελευταία φορά, με τον ΟΦΗ να κατακτά το Κύπελλο επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Με το που τελείωσε ο αγώνας, όλοι οι Κρητικοί έγιναν ένα κουβάρι, ενώ στον αντίποδα οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως στα 100 χρόνια του Συλλόγου δεν πήραν την κούπα.

Η απογοήτευση ήταν εμφανέστατη στα πρόσωπα όλων, με τους περισσότερους να έχουν πέσει στο χορτάρι και να πιάνουν τα κεφάλια τους, προσπαθώντας ο ένας να δώσει κουράγιο στον άλλον.