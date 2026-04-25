Ανέβηκαν οι τόνοι στους πάγκους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μετά την ισοφάριση του Γερεμέγεφ στο 97'.

Ο Γερεμέγεφ ισοφάρισε στο 97' για τον ΠΑΟΚ κάνοντας το 2-2 απέναντι στον ΟΦΗ και στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Αμέσως μετά ανέβηκαν οι τόνοι στους πάγκους, με τους Κρητικούς να ζητάνε VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Το γκολ μέτρησε κανονικά, ενώ ο Ευαγγέλου μοίρασε από μια κόκκινη στους Κοσταντίν από πλευράς ΠΑΟΚ και Τζιόλη από πλευράς ΟΦΗ.