ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Απίστευτη ευκαιρία με τον Κωστούλα να διώχνει πάνω στην γραμμή (vid)
Τρία λεπτά πριν φτάσουμε στα 90' του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα μετά από κεφαλιά του Κεντζιόρα υπήρξαν μονομαχίες με την μπάλα να πηγαίνει προς τα δίχτυα. Εκεί σαν από μηχανής θεός πετάχτηκε ο Κωστούλας και έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την γραμμή κρατώντας το πολύτιμο 1-2 για τους Κρητικούς.
Οι Θεσσαλονικείς φώναξαν ως η μπάλα πέρασε από την γραμμή αλλά τελικά όπως έδειξε και το VAR δεν την είχε περάσει και έτσι δεν υπήρξε γκολ.
